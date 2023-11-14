Ливанский телеканал хочет продолжить освещать события в Палестине

ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Запрещенный израильскими властями к вещанию в Израиле и на палестинских территориях ливанский телеканал Al Maydeen продолжит освещать события в регионе и информационно поддерживать сопротивление палестинцев, говорится в распространенном телеканалом заявлении председателя совета директоров информационного холдинга Al Maydeen Гассана бен Джидду. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о прекращении вещания в еврейском государстве ливанского телеканала Al Mayadeen. "Таким решением оккупационное образование снова направляет послание с угрозой в адрес телеканала Al Mayadeen, а также послания с предупреждениями в адрес всех свободных СМИ... Мы ни на один день не испугались сделанного выбора в пользу освещения палестинской проблемы, отстаивания достоинства палестинского народа Мы поддерживаем сопротивление народов любой оккупации и в первую очередь сопротивление угнетенного палестинского народа", - отметил глава телеканала. "Мы всегда работали по совести и с профессионализмом рассказывали о действительности, как она есть... И мы обещаем, что не остановимся в освещении событий в Палестине. Мы никогда не откажемся от поддержки палестинского народа и сопротивления палестинцев на всех палестинских территориях. И наше физическое отсутствие в Палестине не означает отсутствия у зрителей и в информационном пространстве", - добавил бен Джидду. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Запрещенный израильскими властями к вещанию в Израиле и на палестинских территориях ливанский телеканал Al Maydeen продолжит освещать события в регионе и информационно поддерживать сопротивление палестинцев, говорится в распространенном телеканалом заявлении председателя совета директоров информационного холдинга Al Maydeen Гассана бен Джидду.
Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о прекращении вещания в еврейском государстве ливанского телеканала Al Mayadeen.
Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников
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"Таким решением оккупационное образование снова направляет послание с угрозой в адрес телеканала Al Mayadeen, а также послания с предупреждениями в адрес всех свободных СМИ... Мы ни на один день не испугались сделанного выбора в пользу освещения палестинской проблемы, отстаивания достоинства палестинского народа Мы поддерживаем сопротивление народов любой оккупации и в первую очередь сопротивление угнетенного палестинского народа", - отметил глава телеканала.
"Мы всегда работали по совести и с профессионализмом рассказывали о действительности, как она есть... И мы обещаем, что не остановимся в освещении событий в Палестине. Мы никогда не откажемся от поддержки палестинского народа и сопротивления палестинцев на всех палестинских территориях. И наше физическое отсутствие в Палестине не означает отсутствия у зрителей и в информационном пространстве", - добавил бен Джидду.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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