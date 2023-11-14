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В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов
В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов - РИА Новости, 14.11.2023
В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов
Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что театр судится с перекупщиками билетов на балет "Щелкунчик", не перестает с РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:05
2023-11-14T13:05
2023-11-14T13:26
культура
владимир урин
большой театр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что театр судится с перекупщиками билетов на балет "Щелкунчик", не перестает с ними бороться. "Сегодня представители театра находятся в суде. Мы судимся с сайтами-перекупщиками. Не мы судимся, а заведено уголовное дело, по которому мы представляем в суде интересы театра", - сказал Урин журналистам во вторник. Он уточнил, что представители ГАБТа борются с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.По его словам, дело рассматривается в Тверском суде, ГАБТ и Мариинский театр выступают потерпевшими и борются с перекупщиками билетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир урин, большой театр, москва, театр
Культура, Владимир Урин, Большой театр, Москва, Театр
В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов
Гендиректор Урин: Большой театр судится с сайтами-перекупщиками билетов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что театр судится с перекупщиками билетов на балет "Щелкунчик", не перестает с ними бороться.
«
"Сегодня представители театра находятся в суде. Мы судимся с сайтами-перекупщиками. Не мы судимся, а заведено уголовное дело, по которому мы представляем в суде интересы театра", - сказал Урин журналистам во вторник.
Он уточнил, что представители ГАБТа борются с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.
По его словам, дело рассматривается в Тверском суде, ГАБТ и Мариинский театр выступают потерпевшими и борются с перекупщиками билетов.
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