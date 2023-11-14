https://ria.ru/20231114/teatr-1909344528.html

В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов

В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов - РИА Новости, 14.11.2023

В Большом театре рассказали, как борются с перекупщиками билетов

Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что театр судится с перекупщиками билетов на балет "Щелкунчик", не перестает с РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:05

2023-11-14T13:05

2023-11-14T13:26

культура

владимир урин

большой театр

москва

театр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что театр судится с перекупщиками билетов на балет "Щелкунчик", не перестает с ними бороться. "Сегодня представители театра находятся в суде. Мы судимся с сайтами-перекупщиками. Не мы судимся, а заведено уголовное дело, по которому мы представляем в суде интересы театра", - сказал Урин журналистам во вторник. Он уточнил, что представители ГАБТа борются с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.По его словам, дело рассматривается в Тверском суде, ГАБТ и Мариинский театр выступают потерпевшими и борются с перекупщиками билетов.

https://ria.ru/20231111/bilety-1908857006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир урин, большой театр, москва, театр