https://ria.ru/20231114/tanets-1909469786.html

Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО

Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2023

Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО

Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:08

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2023-11-14T21:08

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации, передаёт корреспондент РИА Новости. Гала-концерт "Моя Бурятия", посвящённый 100-летию Республики Бурятия, проходит во вторник в большом зале Государственного Кремлевского дворца. "Этот номер мы хотим посвятить участникам специальной военной операции. На сцене мужской балет театра "Байкал", - объявил ведущий концерта. "Танцевальный номер "hээршэд" был создан специально к концерту "Сагаалганай уулзалга", став одним из самых зрелищных и излюбленных публикой. Прямо во время танца мужчины балета разбивают хребтовые кости за спиной, в повороте и даже в полете", - рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. Танец основан на древнем бурят-монгольском виде традиционных состязаний, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. "В старину буряты верили, что именно в хребтовой кости живёт душа животного. Когда человек ломает её, душа обретает свободу и находит своё следующее перерождение, а тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние. Постепенно данный ритуал трансформировался в национальное игрище, в котором выявляют сильнейших "баторов" бурятских родов", - рассказали в пресс-службе.

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республика бурятия, государственный кремлевский дворец, общество