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Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2023
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Надежные люди
 
21:08 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/tanets-1909469786.html
Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО
Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО - РИА Новости, 14.11.2023
Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО
Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:08
2023-11-14T21:08
надежные люди
республика бурятия
государственный кремлевский дворец
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации, передаёт корреспондент РИА Новости. Гала-концерт "Моя Бурятия", посвящённый 100-летию Республики Бурятия, проходит во вторник в большом зале Государственного Кремлевского дворца. "Этот номер мы хотим посвятить участникам специальной военной операции. На сцене мужской балет театра "Байкал", - объявил ведущий концерта. "Танцевальный номер "hээршэд" был создан специально к концерту "Сагаалганай уулзалга", став одним из самых зрелищных и излюбленных публикой. Прямо во время танца мужчины балета разбивают хребтовые кости за спиной, в повороте и даже в полете", - рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. Танец основан на древнем бурят-монгольском виде традиционных состязаний, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. "В старину буряты верили, что именно в хребтовой кости живёт душа животного. Когда человек ломает её, душа обретает свободу и находит своё следующее перерождение, а тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние. Постепенно данный ритуал трансформировался в национальное игрище, в котором выявляют сильнейших "баторов" бурятских родов", - рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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5
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республика бурятия, государственный кремлевский дворец, общество
Надежные люди, Республика Бурятия, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Бурятский театр "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам СВО

Бурятский театр песни "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец бойцам СВО

© РИА НовостиБурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
Бурятский национальный театр песни и танца Байкал на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
© РИА Новости
Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" на концерте в Кремле посвятил танец участникам спецоперации, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гала-концерт "Моя Бурятия", посвящённый 100-летию Республики Бурятия, проходит во вторник в большом зале Государственного Кремлевского дворца.
"Этот номер мы хотим посвятить участникам специальной военной операции. На сцене мужской балет театра "Байкал", - объявил ведущий концерта.
"Танцевальный номер "hээршэд" был создан специально к концерту "Сагаалганай уулзалга", став одним из самых зрелищных и излюбленных публикой. Прямо во время танца мужчины балета разбивают хребтовые кости за спиной, в повороте и даже в полете", - рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Танец основан на древнем бурят-монгольском виде традиционных состязаний, где участники соревнуются в умении разбивать хребтовую кость крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов.
"В старину буряты верили, что именно в хребтовой кости живёт душа животного. Когда человек ломает её, душа обретает свободу и находит своё следующее перерождение, а тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние. Постепенно данный ритуал трансформировался в национальное игрище, в котором выявляют сильнейших "баторов" бурятских родов", - рассказали в пресс-службе.
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Надежные людиРеспублика БурятияГосударственный Кремлевский дворецОбщество
 
 
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