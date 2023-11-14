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Глава Марий Эл заявил, что уже две трети мобилизованных побывали в отпусках - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/svo-1909422088.html
Глава Марий Эл заявил, что уже две трети мобилизованных побывали в отпусках
Глава Марий Эл заявил, что уже две трети мобилизованных побывали в отпусках - РИА Новости, 14.11.2023
Глава Марий Эл заявил, что уже две трети мобилизованных побывали в отпусках
Две трети мобилизованных из Марий Эл уже побывали в отпусках, заявил глава региона Юрий Зайцев во вторник в ходе прямой линии. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:36
2023-11-14T17:36
специальная военная операция на украине
общество
юрий зайцев (политик)
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Две трети мобилизованных из Марий Эл уже побывали в отпусках, заявил глава региона Юрий Зайцев во вторник в ходе прямой линии. Глава Марий Эл рассказал, что к нему поступает много обращений от родных бойцов, мобилизованных год назад, в том числе - вопросы, касающиеся предоставления им отпусков. "Вопрос отпуска - это прерогатива командира, потому что каждый боец находится на определенной должности и выполняет определенные обязанности &lt;…&gt; Родственники должны понять, что люди выполняют боевые задачи. Но есть такая установка, что все должны пройти эту процедуру, назовем ее так, отбытия в отпуск &lt;…&gt; Из 1748 мобилизованных из Марий Эл в отпусках с начала СВО побывали 1228 человек. Республика помогает военнослужащим с транспортом, чтобы приехать или наоборот отбыть в часть, отпускникам предоставляют автобусы", - сказал Зайцев. Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнув, что меры поддержки формировались из предложений и просьб родных участников СВО. Он также отметил большую помощь филиала госфонда "Защитники Отечества", который проводит персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. По словам Зайцева, около двух тысяч человек уже обратились в отделения фонда на территории Марий Эл за помощью в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html
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общество, юрий зайцев (политик), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Юрий Зайцев (политик), Вооруженные силы РФ
Глава Марий Эл заявил, что уже две трети мобилизованных побывали в отпусках

Зайцев: две трети мобилизованных из Марий Эл уже побывали в отпусках

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Две трети мобилизованных из Марий Эл уже побывали в отпусках, заявил глава региона Юрий Зайцев во вторник в ходе прямой линии.
Глава Марий Эл рассказал, что к нему поступает много обращений от родных бойцов, мобилизованных год назад, в том числе - вопросы, касающиеся предоставления им отпусков.
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"Вопрос отпуска - это прерогатива командира, потому что каждый боец находится на определенной должности и выполняет определенные обязанности <…> Родственники должны понять, что люди выполняют боевые задачи. Но есть такая установка, что все должны пройти эту процедуру, назовем ее так, отбытия в отпуск <…> Из 1748 мобилизованных из Марий Эл в отпусках с начала СВО побывали 1228 человек. Республика помогает военнослужащим с транспортом, чтобы приехать или наоборот отбыть в часть, отпускникам предоставляют автобусы", - сказал Зайцев.
Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнув, что меры поддержки формировались из предложений и просьб родных участников СВО. Он также отметил большую помощь филиала госфонда "Защитники Отечества", который проводит персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. По словам Зайцева, около двух тысяч человек уже обратились в отделения фонда на территории Марий Эл за помощью в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
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