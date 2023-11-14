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Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф" - РИА Новости, 14.11.2023
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"
Россияне идут в добровольческие батальоны в зону спецоперации целыми семьями, рассказал РИА Новости боец штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) -... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:00
2023-11-14T11:00
2023-11-14T11:09
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СОЛЕДАР (ДНР), 14 ноя - РИА Новости. Россияне идут в добровольческие батальоны в зону спецоперации целыми семьями, рассказал РИА Новости боец штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) - наводчик с позывным "Медведь". "Идут сюда целыми семьями… И у меня здесь родные. Дядька мой здесь, брат-близнец, на 15 минут старше, сейчас находится на другой позиции, тоже работает, тоже наводчик", - рассказал боец. По его словам, когда братья приняли решение идти добровольцами, родители отнеслись к этому с уважением, но "немного злились, что дети оставляют их". "Я им сказал, что будем живы-здоровы. Мама сказала вернуться домой живым и здоровым! Настроены только на хорошие эмоции, только на позитив. Готовы к работе!" - сказал собеседник агентства.
РИА Новости
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общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"
Боец батальона "Скиф": россияне идут на СВО целыми семьями