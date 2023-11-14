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Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф" - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 14.11.2023 (обновлено: 11:09 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/svo-1909308351.html
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф" - РИА Новости, 14.11.2023
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"
Россияне идут в добровольческие батальоны в зону спецоперации целыми семьями, рассказал РИА Новости боец штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) -... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:00
2023-11-14T11:09
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
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СОЛЕДАР (ДНР), 14 ноя - РИА Новости. Россияне идут в добровольческие батальоны в зону спецоперации целыми семьями, рассказал РИА Новости боец штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) - наводчик с позывным "Медведь". "Идут сюда целыми семьями… И у меня здесь родные. Дядька мой здесь, брат-близнец, на 15 минут старше, сейчас находится на другой позиции, тоже работает, тоже наводчик", - рассказал боец. По его словам, когда братья приняли решение идти добровольцами, родители отнеслись к этому с уважением, но "немного злились, что дети оставляют их". "Я им сказал, что будем живы-здоровы. Мама сказала вернуться домой живым и здоровым! Настроены только на хорошие эмоции, только на позитив. Готовы к работе!" - сказал собеседник агентства.
РИА Новости
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общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ
Россияне идут на СВО целыми семьями, заявил боец батальона "Скиф"

Боец батальона "Скиф": россияне идут на СВО целыми семьями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 14 ноя - РИА Новости. Россияне идут в добровольческие батальоны в зону спецоперации целыми семьями, рассказал РИА Новости боец штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) - наводчик с позывным "Медведь".
«
"Идут сюда целыми семьями… И у меня здесь родные. Дядька мой здесь, брат-близнец, на 15 минут старше, сейчас находится на другой позиции, тоже работает, тоже наводчик", - рассказал боец.
По его словам, когда братья приняли решение идти добровольцами, родители отнеслись к этому с уважением, но "немного злились, что дети оставляют их".
"Я им сказал, что будем живы-здоровы. Мама сказала вернуться домой живым и здоровым! Настроены только на хорошие эмоции, только на позитив. Готовы к работе!" - сказал собеседник агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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