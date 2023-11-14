https://ria.ru/20231114/sukhanov-1909272401.html

Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев

Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев - РИА Новости, 14.11.2023

Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев

Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T04:49

2023-11-14T04:49

2023-11-14T11:53

специальная военная операция на украине

севастополь

мариуполь

михаил развозжаев

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — говорится в публикации градоначальника.Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден Орденом Мужества.По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и "Азовсталь".

https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html

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севастополь, мариуполь, михаил развозжаев