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Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев
Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев - РИА Новости, 14.11.2023
Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев
Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:49
2023-11-14T04:49
2023-11-14T11:53
специальная военная операция на украине
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мариуполь
михаил развозжаев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — говорится в публикации градоначальника.Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден Орденом Мужества.По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и "Азовсталь".
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севастополь, мариуполь, михаил развозжаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Мариуполь, Михаил Развозжаев
Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов, сообщил Развожаев
В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Яна Суханова