https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html
Пять проектов СУЭК и СГК победили в конкурсе "Создавая будущее"
Пять проектов СУЭК и СГК победили в конкурсе "Создавая будущее" - РИА Новости, 14.11.2023
Пять проектов СУЭК и СГК победили в конкурсе "Создавая будущее"
Сразу пять социальных проектов "Сибирской угольной компании" и "Сибирской генерирующей компании" стали победителями Х Всероссийского конкурса лучших... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:04
2023-11-14T21:04
2023-11-14T21:04
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
сибирская генерирующая компания
конкурсы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a08f0f92115d4c5fedd95ca62d568e7e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сразу пять социальных проектов "Сибирской угольной компании" и "Сибирской генерирующей компании" стали победителями Х Всероссийского конкурса лучших социогуманитарных практик "Создавая будущее", сообщает пресс-служба СУЭК. Это рекордный показатель количества призов на конкурсе в этом году. Еще среди призеров такие лидеры российского бизнеса, как "Норильский никель", "Газпром", СИБУР, "Русгидро", ОАО "РЖД", МТС и другие. Этот авторитетный конкурс выявляет лучшие практики в сфере развития территорий, поддержки здорового образа жизни и массового спорта, культурно-просветительских мероприятий. Его организатор - ассоциация "МАКО" при поддержке Общественной палаты РФ. В номинации "Синергия сотрудничества" победил проект СУЭК "Школа социального предпринимательства", в которой начинающие предприниматели участвуют в обучающих семинарах, получают экспертное сопровождение своего проекта. В рамках проекта проводится ежегодный конкурс социально-предпринимательских и предпринимательских проектов "Созидание", победители которого определяются онлайн-голосованием местных жителей̆ и получают гранты от СУЭК на воплощение своих проектов. Проект "Березовая роща – народный парк" стал призером номинации "Среда обитания". Березовая роща в городе Назарово Красноярского края –крупный лесной массив в городской черте. При поддержке СУЭК в ходе масштабной реконструкции здесь были проложены пешеходные дорожки, лыжероллерная трасса, установлены скамейки и урны, оборудованы локация с тренажерами, детская площадка и уличная сцена, его впервые оснастили системой освещения. В номинации "Арт-мастерская" приз вручен СУЭК за проект "Три музея – три времени: прошлое, настоящее, будущее". Это – три проекта, организованные и поддерживаемые СУЭК: Музей трудовой славы Назаровского разреза, Экспозиционный зал об истории Назаровского разреза в городском музейно-выставочном центре и Аллея шахтерской славы. Они объединены общей идеей сохранения истории, укрепления престижа и гордости за шахтерскую профессию в горняцких коллективах и жителях города. Проект "Мини-футбол – детям шахтерских городов" от СУЭК отмечен в номинации "Высокий старт". Проект по развитию детского мини-футбола в городе Бородине Красноярского края нацелен на повышение двигательной активности школьников, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение в занятия мини-футболом, выявление и развитие одаренных детей. Футбольная секция организована на базе средней общеобразовательной школы № 1. На средства СУЭК приобретен необходимый спортинвентарь. Конкурс технического творчества "Кулибин" от СГК отмечен в номинации "Лидеры будущего". Конкурс проводится для школьников 3-4 классов, его участники отрабатывают навыки проектной работы, учатся придумывать, разрабатывать, собирать заданные устройства и презентовать результаты своей работы. В игровой форме школьники приобщаются к инженерной деятельности, что в дальнейшем может помочь определиться с профессией. "Такое большое число наград в разных номинациях далеко не случайно. Повышение качества жизни в городах и поселках, где работают предприятия СУЭК и СГК – это комплексная работа, включающая в себя множество составляющих, от развития социального предпринимательства и поддержки спорта и культуры до экологии и культуры", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
https://ria.ru/20231012/proekty-1902319538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9397006cca4df21b2b68086f2678a791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирская угольная энергетическая компания, сибирская генерирующая компания, конкурсы, россия
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Сибирская генерирующая компания, Конкурсы, Россия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сразу пять социальных проектов "Сибирской угольной компании" и "Сибирской генерирующей компании" стали победителями Х Всероссийского конкурса лучших социогуманитарных практик "Создавая будущее", сообщает пресс-служба СУЭК.
Это рекордный показатель количества призов на конкурсе в этом году. Еще среди призеров такие лидеры российского бизнеса, как "Норильский никель
", "Газпром
", СИБУР
, "Русгидро
", ОАО "РЖД
", МТС
и другие.
Этот авторитетный конкурс выявляет лучшие практики в сфере развития территорий, поддержки здорового образа жизни и массового спорта, культурно-просветительских мероприятий. Его организатор - ассоциация "МАКО" при поддержке Общественной палаты РФ
.
В номинации "Синергия сотрудничества" победил проект СУЭК "Школа социального предпринимательства", в которой начинающие предприниматели участвуют в обучающих семинарах, получают экспертное сопровождение своего проекта. В рамках проекта проводится ежегодный конкурс социально-предпринимательских и предпринимательских проектов "Созидание", победители которого определяются онлайн-голосованием местных жителей̆ и получают гранты от СУЭК на воплощение своих проектов.
Проект "Березовая роща – народный парк" стал призером номинации "Среда обитания". Березовая роща в городе Назарово Красноярского края
–крупный лесной массив в городской черте. При поддержке СУЭК в ходе масштабной реконструкции здесь были проложены пешеходные дорожки, лыжероллерная трасса, установлены скамейки и урны, оборудованы локация с тренажерами, детская площадка и уличная сцена, его впервые оснастили системой освещения.
В номинации "Арт-мастерская" приз вручен СУЭК за проект "Три музея – три времени: прошлое, настоящее, будущее". Это – три проекта, организованные и поддерживаемые СУЭК: Музей трудовой славы Назаровского разреза, Экспозиционный зал об истории Назаровского разреза в городском музейно-выставочном центре и Аллея шахтерской славы. Они объединены общей идеей сохранения истории, укрепления престижа и гордости за шахтерскую профессию в горняцких коллективах и жителях города.
Два социальных проекта СУЭК получили высшую оценку конкурса "КонТЭКст"
Проект "Мини-футбол – детям шахтерских городов" от СУЭК отмечен в номинации "Высокий старт". Проект по развитию детского мини-футбола в городе Бородине Красноярского края нацелен на повышение двигательной активности школьников, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение в занятия мини-футболом, выявление и развитие одаренных детей. Футбольная секция организована на базе средней общеобразовательной школы № 1. На средства СУЭК приобретен необходимый спортинвентарь.
Конкурс технического творчества "Кулибин" от СГК отмечен в номинации "Лидеры будущего". Конкурс проводится для школьников 3-4 классов, его участники отрабатывают навыки проектной работы, учатся придумывать, разрабатывать, собирать заданные устройства и презентовать результаты своей работы. В игровой форме школьники приобщаются к инженерной деятельности, что в дальнейшем может помочь определиться с профессией.
"Такое большое число наград в разных номинациях далеко не случайно. Повышение качества жизни в городах и поселках, где работают предприятия СУЭК и СГК – это комплексная работа, включающая в себя множество составляющих, от развития социального предпринимательства и поддержки спорта и культуры до экологии и культуры", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев
.