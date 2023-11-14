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В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего пассажирку после ДТП - РИА Новости, 14.11.2023
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17:53 14.11.2023 (обновлено: 18:52 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sud-1909428134.html
В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего пассажирку после ДТП
В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего пассажирку после ДТП - РИА Новости, 14.11.2023
В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего пассажирку после ДТП
Бывший участковый уполномоченный полиции из Дальнеконстантиновского района осужден на 7 лет колонии-поселения за "пьяное" ДТП, в результате которого погибла его РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:53
2023-11-14T18:52
происшествия
россия
нижний новгород
дальнеконстантиновский район
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Бывший участковый уполномоченный полиции из Дальнеконстантиновского района осужден на 7 лет колонии-поселения за "пьяное" ДТП, в результате которого погибла его пассажирка, а сам он скрылся с места аварии, сообщает прокуратура Нижегородской области.В суде установлено, что 3 октября 2021 года подсудимый пьяным ехал за рулем Renault и в какой-то момент, потеряв контроль, столкнулся с прицепом трактора, ехавшего в попутном направлении. В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, а подсудимый скрылся с места аварии. Пострадавшая была госпитализирована, но в итоге скончалась в больнице.Бывший блюститель порядка признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть) и статье 125 УК РФ (оставление в опасности)."С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 дней… с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Как подчеркнули в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, "сотрудник уволен из органов внутренних дел в октябре 2021 года в связи с проступком, порочащем честь сотрудника ОВД".
https://ria.ru/20230913/sud-1896193866.html
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россия
нижний новгород
дальнеконстантиновский район
нижегородская область
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происшествия, россия, нижний новгород, дальнеконстантиновский район, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего пассажирку после ДТП

В Нижнем Новгороде осудили экс-участкового, бросившего подругу умирать после ДТП

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Бывший участковый уполномоченный полиции из Дальнеконстантиновского района осужден на 7 лет колонии-поселения за "пьяное" ДТП, в результате которого погибла его пассажирка, а сам он скрылся с места аварии, сообщает прокуратура Нижегородской области.
В суде установлено, что 3 октября 2021 года подсудимый пьяным ехал за рулем Renault и в какой-то момент, потеряв контроль, столкнулся с прицепом трактора, ехавшего в попутном направлении. В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, а подсудимый скрылся с места аварии. Пострадавшая была госпитализирована, но в итоге скончалась в больнице.
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Бывший блюститель порядка признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть) и статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 дней… с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области, "сотрудник уволен из органов внутренних дел в октябре 2021 года в связи с проступком, порочащем честь сотрудника ОВД".
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