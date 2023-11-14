https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html

Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки

Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 14.11.2023

Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки

Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего полицейского по делу о получении взяток за незаконное оформление паспортов, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:43

2023-11-14T11:43

2023-11-14T11:43

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего полицейского по делу о получении взяток за незаконное оформление паспортов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник. Как было установлено в суде, с августа 2020 по ноябрь 2021 года инспектор отдела про вопросам миграции ОМВД по Молжаниновскому району Борис Баршев оформлял общегражданские и заграничные паспорта на граждан, находящихся за пределами РФ. За это он брал от 30 до 45 тысяч рублей за один документ. Всего изготовил 10 паспортов. Его соучастница, жительница столицы Ольга Новикова, получала и передавала взятки и документы, необходимые для оформления паспортов, за 10 тысяч рублей от каждой переданной суммы. Баршеву было предъявлено обвинение в получении должностным лицом через посредника взятки, в значительном и крупном размерах, а Новиковой – посредничестве. "С учетом позиции прокурора суд приговорил Баршева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет. Новиковой назначено 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении. Баршев взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20231110/prigovor-1908766270.html

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происшествия, москва, россия, общество