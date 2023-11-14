Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 14.11.2023
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки
Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего полицейского по делу о получении взяток за незаконное оформление паспортов, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:43
2023-11-14T11:43
происшествия
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего полицейского по делу о получении взяток за незаконное оформление паспортов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник. Как было установлено в суде, с августа 2020 по ноябрь 2021 года инспектор отдела про вопросам миграции ОМВД по Молжаниновскому району Борис Баршев оформлял общегражданские и заграничные паспорта на граждан, находящихся за пределами РФ. За это он брал от 30 до 45 тысяч рублей за один документ. Всего изготовил 10 паспортов. Его соучастница, жительница столицы Ольга Новикова, получала и передавала взятки и документы, необходимые для оформления паспортов, за 10 тысяч рублей от каждой переданной суммы. Баршеву было предъявлено обвинение в получении должностным лицом через посредника взятки, в значительном и крупном размерах, а Новиковой – посредничестве. "С учетом позиции прокурора суд приговорил Баршева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет. Новиковой назначено 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении. Баршев взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20231110/prigovor-1908766270.html
https://ria.ru/20231103/sud-1907095671.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_28ccf28d4f6f7e26a65a4787b6770bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, общество
Происшествия, Москва, Россия, Общество
Экс-полицейский из Москвы получил 8,5 года колонии за взятки

Суд в Москве приговорил к 8,5 года бывшего полицейского по делу о взятках

© iStock.com / thodonalСудья
Судья - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / thodonal
Судья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии бывшего полицейского по делу о получении взяток за незаконное оформление паспортов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник.
Как было установлено в суде, с августа 2020 по ноябрь 2021 года инспектор отдела про вопросам миграции ОМВД по Молжаниновскому району Борис Баршев оформлял общегражданские и заграничные паспорта на граждан, находящихся за пределами РФ.
Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приамурья, осужденный на 9 лет колонии в зале суда. 10 ноября 2023
В Приамурье экс-главу управления по борьбе с коррупцией осудили за взятки
10 ноября, 19:32
За это он брал от 30 до 45 тысяч рублей за один документ. Всего изготовил 10 паспортов. Его соучастница, жительница столицы Ольга Новикова, получала и передавала взятки и документы, необходимые для оформления паспортов, за 10 тысяч рублей от каждой переданной суммы.
Баршеву было предъявлено обвинение в получении должностным лицом через посредника взятки, в значительном и крупном размерах, а Новиковой – посредничестве.
«
"С учетом позиции прокурора суд приговорил Баршева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет. Новиковой назначено 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении.
Баршев взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
На Камчатке экс-чиновника осудили за плохую очистку качелей
3 ноября, 09:03
 
ПроисшествияМоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала