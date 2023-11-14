https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html

В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов

В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов - РИА Новости, 14.11.2023

В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов

Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится "в высокой стадии согласования" и может... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T03:22

2023-11-14T03:22

2023-11-14T09:53

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится "в высокой стадии согласования" и может выйти до конца ноября, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Денис Секиринский."Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор", — уточнил Секиринский.Он отметил, что такие стипендии — одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. "Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым", — добавил замминистра. При этом, как пояснил собеседник агентства, в конкурсе примут участие и научные руководители, но деньги выдадут лишь аспирантам, а их менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационное исследование и защитится."Возможность действовать тандемом, она, наверное, более правильная с точки зрения передачи опыта, потому что мы таким образом поддерживаем и наших выдающихся ученых, которые формируют свою школу", — заключил Секиринский.Как указано на сайте Минобрнауки, конкурсный отбор кандидатов на получение этих выплат ведомство будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.

https://ria.ru/20231030/nauka-1906102248.html

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общество, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента