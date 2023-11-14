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В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов - РИА Новости, 14.11.2023
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03:22 14.11.2023 (обновлено: 09:53 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html
В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов
В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов - РИА Новости, 14.11.2023
В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов
Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится "в высокой стадии согласования" и может... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:22
2023-11-14T09:53
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится "в высокой стадии согласования" и может выйти до конца ноября, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.&quot;Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор&quot;, — уточнил Секиринский.Он отметил, что такие стипендии — одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. "Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым", — добавил замминистра. При этом, как пояснил собеседник агентства, в конкурсе примут участие и научные руководители, но деньги выдадут лишь аспирантам, а их менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационное исследование и защитится."Возможность действовать тандемом, она, наверное, более правильная с точки зрения передачи опыта, потому что мы таким образом поддерживаем и наших выдающихся ученых, которые формируют свою школу", — заключил Секиринский.Как указано на сайте Минобрнауки, конкурсный отбор кандидатов на получение этих выплат ведомство будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.
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общество, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
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В Минобрнауки рассказали о размере стипендии президента для аспирантов

Минобрнауки: новые стипендии президента для аспирантов составят 75 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗачетная книжка студентки университета
Зачетная книжка студентки университета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится "в высокой стадии согласования" и может выйти до конца ноября, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.
«

"Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор", — уточнил Секиринский.

Он отметил, что такие стипендии — одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
"Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым", — добавил замминистра.
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При этом, как пояснил собеседник агентства, в конкурсе примут участие и научные руководители, но деньги выдадут лишь аспирантам, а их менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационное исследование и защитится.
«
"Возможность действовать тандемом, она, наверное, более правильная с точки зрения передачи опыта, потому что мы таким образом поддерживаем и наших выдающихся ученых, которые формируют свою школу", — заключил Секиринский.
Как указано на сайте Минобрнауки, конкурсный отбор кандидатов на получение этих выплат ведомство будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.
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