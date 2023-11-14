https://ria.ru/20231114/stavropole-1909314842.html
Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай
Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 14.11.2023
Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай
Объем сельскохозяйственной продукции, которую Ставропольский край экспортирует в КНР, в 2023 году вырос в 1,4 раза, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:16
2023-11-14T11:16
2023-11-14T11:16
ставропольский край
китай
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СТАВРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственной продукции, которую Ставропольский край экспортирует в КНР, в 2023 году вырос в 1,4 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году Ставрополье направило на реализацию в Китай в общей сложности более 30 тысяч тонн агропромышленной продукции - на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост пришелся на мясо птицы – плюс 8%. Также Китай охотно закупает ставропольские овощи и бобовые, муку и подсолнечное масло, хлеб и кондитерские изделия, минеральную воду и спиртные напитки. "Китай – один из важнейших торгово-экономических партнеров Ставропольского края. Планируем и дальше развивать сотрудничество, в том числе по направлению экспорта пищевой продукции, производимой в крае. Потенциал и механизмы реализации такого партнерства у нас есть", - приводится в сообщении комментарий губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Как отметили в пресс-службе, реализации экспортного потенциала способствует, в том числе, господдержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для стимулирования экспортной деятельности ставропольских сельхозтоваропроизводителей предусмотрены специальные меры господдержки. Так, в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ставропольские сельхозкомпании, которые реализуют свою продукцию за пределы региона, могут претендовать на субсидии из регионального и федерального бюджета на компенсацию части затрат.
https://ria.ru/20231102/investproekt-1906953521.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ставропольский край, Китай, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
СТАВРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственной продукции, которую Ставропольский край экспортирует в КНР, в 2023 году вырос в 1,4 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
По данным регионального Минсельхоза
, в 2023 году Ставрополье направило на реализацию в Китай в общей сложности более 30 тысяч тонн агропромышленной продукции - на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост пришелся на мясо птицы – плюс 8%. Также Китай охотно закупает ставропольские овощи и бобовые, муку и подсолнечное масло, хлеб и кондитерские изделия, минеральную воду и спиртные напитки.
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"Китай – один из важнейших торгово-экономических партнеров Ставропольского края. Планируем и дальше развивать сотрудничество, в том числе по направлению экспорта пищевой продукции, производимой в крае. Потенциал и механизмы реализации такого партнерства у нас есть", - приводится в сообщении комментарий губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
.
Как отметили в пресс-службе, реализации экспортного потенциала способствует, в том числе, господдержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Для стимулирования экспортной деятельности ставропольских сельхозтоваропроизводителей предусмотрены специальные меры господдержки. Так, в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ставропольские сельхозкомпании, которые реализуют свою продукцию за пределы региона, могут претендовать на субсидии из регионального и федерального бюджета на компенсацию части затрат.