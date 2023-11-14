https://ria.ru/20231114/stavropole-1909314842.html

Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 14.11.2023

Ставрополье увеличивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Объем сельскохозяйственной продукции, которую Ставропольский край экспортирует в КНР, в 2023 году вырос в 1,4 раза, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:16

2023-11-14T11:16

2023-11-14T11:16

ставропольский край

китай

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственной продукции, которую Ставропольский край экспортирует в КНР, в 2023 году вырос в 1,4 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году Ставрополье направило на реализацию в Китай в общей сложности более 30 тысяч тонн агропромышленной продукции - на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост пришелся на мясо птицы – плюс 8%. Также Китай охотно закупает ставропольские овощи и бобовые, муку и подсолнечное масло, хлеб и кондитерские изделия, минеральную воду и спиртные напитки. "Китай – один из важнейших торгово-экономических партнеров Ставропольского края. Планируем и дальше развивать сотрудничество, в том числе по направлению экспорта пищевой продукции, производимой в крае. Потенциал и механизмы реализации такого партнерства у нас есть", - приводится в сообщении комментарий губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Как отметили в пресс-службе, реализации экспортного потенциала способствует, в том числе, господдержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для стимулирования экспортной деятельности ставропольских сельхозтоваропроизводителей предусмотрены специальные меры господдержки. Так, в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ставропольские сельхозкомпании, которые реализуют свою продукцию за пределы региона, могут претендовать на субсидии из регионального и федерального бюджета на компенсацию части затрат.

https://ria.ru/20231102/investproekt-1906953521.html

китай

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)