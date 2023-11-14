https://ria.ru/20231114/ssha-1909281326.html

Бюджетный кризис в США: предотвращение шатдауна ценой двух новых

Бюджетный кризис в США: предотвращение шатдауна ценой двух новых - РИА Новости, 14.11.2023

Бюджетный кризис в США: предотвращение шатдауна ценой двух новых

Попытку предотвратить очередное закрытие правительства из-за отсутствия бюджета предпримет во вторник конгресс США, палата представителей готовится... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:15

2023-11-14T08:15

2023-11-14T08:15

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Попытку предотвратить очередное закрытие правительства из-за отсутствия бюджета предпримет во вторник конгресс США, палата представителей готовится проголосовать во вторник о предложенном спикером Майклом Джонсоном "двухэтапном" временном финансировании, которое при этом не предполагает выделения средств на помощь Украине и Израилю. Договоренность о бюджете должна быть достигнута в конгрессе и подписана президентом крайний срок в пятницу - иначе все работа правительства снова будет поставлена на паузу. Наблюдатели оценивают шансы достижения консенсуса в обозначенные сроки - до 17 ноября, как минимальные, и даже предупреждают, что инициатива нового спикера о двухэтапном временном финансировании не только не поможет избежать одного шатдауна, но обернется двумя новыми. Снова обратный отсчет В конце сентября конгресс США под угрозой очередного шатдауна в последний момент утвердил компромиссный вариант временного бюджета, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Вскоре после этого, сочтя компромисс с демократами неприемлемым, республиканцы-консерваторы добились смещения спикера Кевина Маккарти. Процесс выбора нового затянулся, вместе с ним застопорилась и работа конгресса, в том числе решение бюджетного вопроса, а также связанной с ним помощи Украине. В начале октября на Ближнем Востоке вспыхнул конфликт между Израилем и Газой - на помощь Тель-Авиву администрация США также запросила у конгресса денег, что лишь усугубило ситуацию с попытками конгрессменов договориться между собой. Новый спикер, Майк Джонсон, в своей инаугурационной речи пообещал не только разрешить бюджетный кризис, но и обеспечить помощь Израилю. В первый день своей работы он выполнил второе обещание - палата проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Лестничное решение В попытке избежать шатдауна новый спикер, Майк Джонсон, в минувшие выходные представил проект закона, которой призван предотвратить шатдаун за счет двухэтапного финансирования правительства. Согласно документу, часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Финансирование на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Израилю или Украине. "Двухэтапная резолюция необходима для того, чтобы республиканцы палаты получили наиболее выгодную позицию, чтобы сражаться за победу консервативной повестки", - заявил спикер Джонсон, представляя свою концепцию. Он заявил, что тем самым законопроект положит конец традиции принятия конгрессов в авральном режиме "предрождественских" бюджетных пакетов, а также, отделив нужды финансирования американских ведомств от запрошенных администрацией затрат на дополнительные расходы, даст возможность лучшего контроля расходования средств на Украину и решения кризиса на южной границе. Голосование палаты по проекту состоится во вторник, для его принятия необходимы голоса двух третей членов палаты. Радость в хаосе Белый дом сначала назвал инициативу Джонсона "несерьезной" и обреченной на создание "хаоса", однако уже в понедельник президент Джо Байден призвал "подождать и посмотреть, с чем именно они придут", что вызвало волну публикаций о том, что "демократы смягчили свою позицию" относительно предложения спикера. Однозначной поддержки его плана нет и среди его однопартийцев в палате представителей. Наиболее консервативно настроенная группа республиканцев в палате недовольна тем, что план Джонсона не предусматривает сокращение бюджетных затрат. В числе наиболее активных противников его проекта - конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и конгрессмен Чип Рой. Примечательно, что именно это, как заявил в понедельник лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, "радует" его в "двухэтапном" законопроекте спикера-республиканца. До заявления Шумера между тем наблюдатели оценивали настроение сената в отношении проекта Джонсона как "скудный энтузиазм" и предупреждали, что сенат может задействовать собственный механизм для предотвращения шатдауна. "Мы будем голосовать по "чистому" временному бюджету без всяких там уловок и этапов", - заявил ранее в интервью NBC сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. Неприятие плана Джонсона он объяснил так: "меня беспокоит тот факт, что предложенный Палатой процесс требует решения проблемы с половиной бюджета к одному сроку, затем обсуждения второй половины - к другому. Мне кажется, что это похоже на рецепт для провала", - сказал сенатор, его однопартийцы также не обеспокоены отсутствием в проекте Джонсона финансирования Израиля и Украины. В условиях, когда на решение противоречий отведено четверо суток, сенат, как пишет издание The Hill, может попытаться предотвратить шатдаун, задействовав механизм принятия единого пакета бюджетных законопроектов, который обеспечивает краткосрочное финансирование правительства. "Учитывая прошлую работу Палаты, Джонсон может просто создать условия для того, чтобы страна вместо одного шатдауна оказалась в ситуации двух", - пишет о текущей ситуации CNN, резюмируя, что "страна вновь висит на самой кромке шатдауна".

https://ria.ru/20231114/politika-1909065616.html

https://ria.ru/20231114/prezident-1909265831.html

https://ria.ru/20231112/shatdaun-1908920551.html

https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html

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в мире, украина, израиль, сша, майк джонсон, джо байден, чак шумер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году