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Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем - РИА Новости, 14.11.2023
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05:19 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ssha-1909273561.html
Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем
Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем - РИА Новости, 14.11.2023
Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем
США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:19
2023-11-14T05:19
китай
сша
сан-франциско
джанет йеллен
в мире
саммит атэс
атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. "Президент (США Джо) Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем… Нам предстоит тяжелая работа, но я считаю, что наше взаимодействие здесь позволило нам продвинуться в правильном направлении", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско. Йеллен подчеркнула, что США надеются закрепить "заложенный фундамент" для "дальнейшего усиления коммуникации, стабилизации отношений и достижения прогресса по ключевым политическим вопросам". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
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китай, сша, сан-франциско, джанет йеллен, в мире, саммит атэс , атэс
Китай, США, Сан-Франциско, Джанет Йеллен, В мире, Саммит АТЭС , АТЭС
Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем

Йеллен: США предстоит тяжелая работа для здоровых экономических отношений с КНР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен.
«
"Президент (США Джо) Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем… Нам предстоит тяжелая работа, но я считаю, что наше взаимодействие здесь позволило нам продвинуться в правильном направлении", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.
Йеллен подчеркнула, что США надеются закрепить "заложенный фундамент" для "дальнейшего усиления коммуникации, стабилизации отношений и достижения прогресса по ключевым политическим вопросам".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
10 ноября, 16:04
 
КитайСШАСан-ФранцискоДжанет ЙелленВ миреСаммит АТЭСАТЭС
 
 
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