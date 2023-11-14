https://ria.ru/20231114/ssha-1909273561.html

Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем

Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем - РИА Новости, 14.11.2023

Йеллен рассказала, что надо для здоровых экономических отношений с Китаем

США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:19

2023-11-14T05:19

2023-11-14T05:19

китай

сша

сан-франциско

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. США предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. "Президент (США Джо) Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем… Нам предстоит тяжелая работа, но я считаю, что наше взаимодействие здесь позволило нам продвинуться в правильном направлении", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско. Йеллен подчеркнула, что США надеются закрепить "заложенный фундамент" для "дальнейшего усиления коммуникации, стабилизации отношений и достижения прогресса по ключевым политическим вопросам". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

китай

сша

сан-франциско

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