https://ria.ru/20231114/srok-1909409914.html

Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов

Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов - РИА Новости, 14.11.2023

Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов

Рязанский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух таксистов и их... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:52

2023-11-14T16:52

2023-11-14T16:54

происшествия

рязанская область

рязань

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух таксистов и их убийстве, сообщила прокуратура региона. "Сегодня Рязанским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя поселка Авангард Чучковского района Рязанской области, который признан виновным в совершении двух разбойных нападений на лиц, занимающихся частным извозом в Рязани, их убийств, хищении паспорта и других важных личных документов… и его 21-летнего друга, совершившего заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении. Установлено, что в апреле 2022 года молодой человек решил "совершать нападения на водителей такси в целях хищения их автомобилей и другого ценного имущества". С таксистами в Рязани он договаривался о поездках в район, а по пути нападал на них: одному осужденный нанес не менее 41 удара ножом, второму – не менее 24. Затем он попросил своего друга помочь с сокрытием похищенных автомобилей и имущества. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму – штраф в размере 50 000 рублей. Также судом взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда", - уточняет прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909407096.html

https://ria.ru/20231114/napadenie-1909407475.html

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