https://ria.ru/20231114/srok-1909409914.html
Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов
Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов - РИА Новости, 14.11.2023
Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов
Рязанский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух таксистов и их... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:52
2023-11-14T16:52
2023-11-14T16:54
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух таксистов и их убийстве, сообщила прокуратура региона. "Сегодня Рязанским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя поселка Авангард Чучковского района Рязанской области, который признан виновным в совершении двух разбойных нападений на лиц, занимающихся частным извозом в Рязани, их убийств, хищении паспорта и других важных личных документов… и его 21-летнего друга, совершившего заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении. Установлено, что в апреле 2022 года молодой человек решил "совершать нападения на водителей такси в целях хищения их автомобилей и другого ценного имущества". С таксистами в Рязани он договаривался о поездках в район, а по пути нападал на них: одному осужденный нанес не менее 41 удара ножом, второму – не менее 24. Затем он попросил своего друга помочь с сокрытием похищенных автомобилей и имущества. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму – штраф в размере 50 000 рублей. Также судом взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда", - уточняет прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909407096.html
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происшествия, рязанская область, рязань, рязанский областной суд
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Рязанский областной суд
Жителю Рязанской области дали срок в колонии за убийство двух таксистов
Жителю Рязанской области дали 20 лет колонии за убийство двух таксистов
РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости.
Рязанский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении на двух таксистов и их убийстве, сообщила прокуратура
региона.
"Сегодня Рязанским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя поселка Авангард Чучковского района Рязанской области, который признан виновным в совершении двух разбойных нападений на лиц, занимающихся частным извозом в Рязани, их убийств, хищении паспорта и других важных личных документов… и его 21-летнего друга, совершившего заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.
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Установлено, что в апреле 2022 года молодой человек решил "совершать нападения на водителей такси в целях хищения их автомобилей и другого ценного имущества". С таксистами в Рязани он договаривался о поездках в район, а по пути нападал на них: одному осужденный нанес не менее 41 удара ножом, второму – не менее 24. Затем он попросил своего друга помочь с сокрытием похищенных автомобилей и имущества.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму – штраф в размере 50 000 рублей. Также судом взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда", - уточняет прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.
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