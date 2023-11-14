https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909361219.html

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.11.2023

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отразили пять попыток наступления ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:04

2023-11-14T14:04

2023-11-14T15:03

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили пять попыток наступления ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Помимо этого, группировка нанесла поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки.Потери противника составили:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила шесть атак штурмовиков 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе села Кузьмино (ЛНР).Потери противника:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР), нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного (ДНР).Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери украинской армии составили: Херсонское направлениеАртиллерия и авиация наносили удары в районах Антоновки и Шляхового. ВСУ потеряли:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия живая нанесли удары по живой силе и технике противника в 82 районах. В окрестностях Антоновки (ДНР) удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также сбили 23 беспилотника.

https://ria.ru/20231114/vsu-1909362629.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html

https://ria.ru/20231113/vsu-1909131521.html

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киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, в мире