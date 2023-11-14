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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 14.11.2023 (обновлено: 15:03 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909361219.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.11.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские войска отразили пять попыток наступления ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:04
2023-11-14T15:03
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили пять попыток наступления ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Помимо этого, группировка нанесла поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки.Потери противника составили:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила шесть атак штурмовиков 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе села Кузьмино (ЛНР).Потери противника:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР), нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного (ДНР).Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.Потери украинской армии составили: Херсонское направлениеАртиллерия и авиация наносили удары в районах Антоновки и Шляхового. ВСУ потеряли:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия живая нанесли удары по живой силе и технике противника в 82 районах. В окрестностях Антоновки (ДНР) удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также сбили 23 беспилотника.
https://ria.ru/20231114/vsu-1909362629.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html
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киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили пять попыток наступления ВСУ на Донецком направлении, следует из сводки Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Помимо этого, группировка нанесла поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
  • около 300 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • гаубица "Мста-Б".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В ВСУ потребовали отставки Залужного
14:08

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).
Украинская армия потеряла:
  • не менее 155 бойцов;
  • два пикапа.

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отбила шесть атак штурмовиков 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе села Кузьмино (ЛНР).
Потери противника:
  • порядка 210 военнослужащих;
  • американская БМП Bradley;
  • три автомобиля;
  • американская гаубица М119 Paladin.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте
11:16

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР), нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного (ДНР).
Там уничтожены:
  • примерно 60 бойцов ВСУ;
  • два бронетранспортера;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".

Запорожское направление

Российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери украинской армии составили:
  • около 75 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • американская артсистема М777;
  • буксируемая пушка М-46;
  • гаубица Д-30.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Британское СМИ оценило общие потери ВСУ в 190 тысяч человек
Вчера, 14:09

Херсонское направление

Артиллерия и авиация наносили удары в районах Антоновки и Шляхового.
ВСУ потеряли:
  • не менее 95 бойцов;
  • четыре автомобиля;
  • три польских САУ Krab;
  • две САУ "Гвоздика";
  • боевую машину РСЗО "Град".
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия живая нанесли удары по живой силе и технике противника в 82 районах. В окрестностях Антоновки (ДНР) удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также сбили 23 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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