https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.11.2023

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T06:04

2023-11-14T06:04

2023-11-14T09:38

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны."После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html

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Работа российских десантников на Артемовском направлении Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны. 2023-11-14T06:04 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность