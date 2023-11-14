https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T06:04
2023-11-14T06:04
2023-11-14T09:38
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909289575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddff74ac038042a49c76e18d18bcb7c8.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны."После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
россия
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909289575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80ef07d9cd7ad99085ad037678731323.jpg
Работа российских десантников на Артемовском направлении
Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны.
2023-11-14T06:04
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
МО: российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении