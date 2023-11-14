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Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 14.11.2023 (обновлено: 09:38 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T06:04
2023-11-14T09:38
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны.&quot;После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения &quot;Шторм&quot; небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
россия
артемовск
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Работа российских десантников на Артемовском направлении
Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны.
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

МО: российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны.
«

"После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.
На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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