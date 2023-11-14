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Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909274217.html
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец - РИА Новости, 14.11.2023
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец
Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:34
2023-11-14T05:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". "Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. &lt;…&gt; На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", - сказал собеседник агентства. По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные. "Они проводят инженерную подготовку, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами. Мы пытаемся это максимально пресечь", - уточнил военный. "Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - добавил артиллерист. Также "Каскад" предоставил снятые с разведывательного дрона видео Урожайного, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику противника и его укрепления.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец

Боец: активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук".
"Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. <…> На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные.
"Они проводят инженерную подготовку, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами. Мы пытаемся это максимально пресечь", - уточнил военный.
"Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - добавил артиллерист.
Также "Каскад" предоставил снятые с разведывательного дрона видео Урожайного, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику противника и его укрепления.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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