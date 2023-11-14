https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909274217.html

Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец

Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец - РИА Новости, 14.11.2023

Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец

Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:34

2023-11-14T05:34

2023-11-14T05:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". "Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. <…> На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", - сказал собеседник агентства. По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные. "Они проводят инженерную подготовку, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами. Мы пытаемся это максимально пресечь", - уточнил военный. "Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - добавил артиллерист. Также "Каскад" предоставил снятые с разведывательного дрона видео Урожайного, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику противника и его укрепления.

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность