https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909274217.html
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец - РИА Новости, 14.11.2023
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец
Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:34
2023-11-14T05:34
2023-11-14T05:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". "Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. <…> На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", - сказал собеседник агентства. По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные. "Они проводят инженерную подготовку, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами. Мы пытаемся это максимально пресечь", - уточнил военный. "Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - добавил артиллерист. Также "Каскад" предоставил снятые с разведывательного дрона видео Урожайного, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику противника и его укрепления.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Активность ВСУ в районе Урожайного снизилась, сообщил боец
Боец: активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук".
"Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. <…> На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ
стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные.
"Они проводят инженерную подготовку, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами. Мы пытаемся это максимально пресечь", - уточнил военный.
"Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - добавил артиллерист.
Также "Каскад" предоставил снятые с разведывательного дрона видео Урожайного, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику противника и его укрепления.
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*