https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"* - РИА Новости, 14.11.2023
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*
Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:07
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тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал офицер.По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.Савчук уточнил, что всего потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
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россия, ямполь, кировск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Кировск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек"
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*
МО: авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"