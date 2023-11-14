Рейтинг@Mail.ru
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"* - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.11.2023 (обновлено: 05:07 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909272829.html
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"* - РИА Новости, 14.11.2023
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*
Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:03
2023-11-14T05:07
специальная военная операция на украине
россия
ямполь
кировск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал офицер.По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.Савчук уточнил, что всего потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
россия
ямполь
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ямполь, кировск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Кировск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек"
Авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"*

МО: авиация "Центра" нанесла удары по националистам "Азова"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал офицер.
По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.
Савчук уточнил, что всего потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯмпольКировскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьТОС-1А "Солнцепек"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала