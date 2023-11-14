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Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:03
2023-11-14T04:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 ноя – РИА Новости. Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". "Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом – то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Боец: казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 ноя – РИА Новости. Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер".
"Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом – то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", – сказал собеседник агентства.
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