https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html

Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T04:03

2023-11-14T04:03

2023-11-14T04:03

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 ноя – РИА Новости. Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". "Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом – то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html

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2023

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