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Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:03
2023-11-14T04:03
2023-11-14T04:03
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 ноя – РИА Новости. Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда "Хопер". "Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом – то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", – сказал собеседник агентства.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Боец: казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ