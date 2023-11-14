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В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей - РИА Новости, 14.11.2023
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17:00 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html
В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей
В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей - РИА Новости, 14.11.2023
В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей
Двое подростков из Каякентского района Дагестана спасли братьев 5 и 7 лет, тонущих в водохранилище, сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:00
2023-11-14T17:00
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Двое подростков из Каякентского района Дагестана спасли братьев 5 и 7 лет, тонущих в водохранилище, сообщили в пресс-службе районной администрации. Абдуллабек Загирбеков и Гапиз Исаков, прогуливаясь вечером на окраине села Герга, увидели двоих детей, которые тонули в водохранилище. "Берег водохранилища выстлан бетонными плитами, он очень скользкий. Даже не каждый взрослый человек смог бы оттуда выйти. Гапиз и Абдулабек это понимали, они не растерялись, быстро сообразили и нашли на ближайшем огороде поливной шланг, бросили к ним и спасли утопающих", – говорится в сообщении. Тонувшими оказались 7-летний мальчик и его 5-летний брат. В пресс-службе администрации Каякентского района уточнили РИА Новости, что Загирбеков в этом году окончил девятый класс в Гергинской средней школе, Исаков учится в седьмом классе.
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В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей

В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище мальчиков 5 и 7 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВодохранилище в Дагестане
Водохранилище в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Водохранилище в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Двое подростков из Каякентского района Дагестана спасли братьев 5 и 7 лет, тонущих в водохранилище, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Абдуллабек Загирбеков и Гапиз Исаков, прогуливаясь вечером на окраине села Герга, увидели двоих детей, которые тонули в водохранилище.
"Берег водохранилища выстлан бетонными плитами, он очень скользкий. Даже не каждый взрослый человек смог бы оттуда выйти. Гапиз и Абдулабек это понимали, они не растерялись, быстро сообразили и нашли на ближайшем огороде поливной шланг, бросили к ним и спасли утопающих", – говорится в сообщении.
Тонувшими оказались 7-летний мальчик и его 5-летний брат.
В пресс-службе администрации Каякентского района уточнили РИА Новости, что Загирбеков в этом году окончил девятый класс в Гергинской средней школе, Исаков учится в седьмом классе.
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