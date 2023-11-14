https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html

В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей

В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей - РИА Новости, 14.11.2023

В Дагестане два подростка спасли тонущих в водохранилище детей

Двое подростков из Каякентского района Дагестана спасли братьев 5 и 7 лет, тонущих в водохранилище, сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:00

2023-11-14T17:00

2023-11-14T17:00

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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Двое подростков из Каякентского района Дагестана спасли братьев 5 и 7 лет, тонущих в водохранилище, сообщили в пресс-службе районной администрации. Абдуллабек Загирбеков и Гапиз Исаков, прогуливаясь вечером на окраине села Герга, увидели двоих детей, которые тонули в водохранилище. "Берег водохранилища выстлан бетонными плитами, он очень скользкий. Даже не каждый взрослый человек смог бы оттуда выйти. Гапиз и Абдулабек это понимали, они не растерялись, быстро сообразили и нашли на ближайшем огороде поливной шланг, бросили к ним и спасли утопающих", – говорится в сообщении. Тонувшими оказались 7-летний мальчик и его 5-летний брат. В пресс-службе администрации Каякентского района уточнили РИА Новости, что Загирбеков в этом году окончил девятый класс в Гергинской средней школе, Исаков учится в седьмом классе.

https://ria.ru/20231010/robinzon-1901865710.html

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