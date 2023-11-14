https://ria.ru/20231114/soveschanie-1909407612.html
Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли
Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли - РИА Новости, 14.11.2023
Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли
Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, запланированное у Владимира Путина на вторник, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:41
2023-11-14T16:41
2023-11-14T16:42
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, запланированное у Владимира Путина на вторник, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки к зиме и "текущие вопросы". "По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести", - сказал Песков. Он добавил, что новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно.
https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли
Песков: запланированное на вторник совещание Путина по ТЭК перенесли
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, запланированное у Владимира Путина на вторник, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки к зиме и "текущие вопросы".
"По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести", - сказал Песков.
Он добавил, что новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно.
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