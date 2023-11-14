https://ria.ru/20231114/soveschanie-1909407612.html

Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли

Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли - РИА Новости, 14.11.2023

Совещание Путина по ТЭК, запланированное на вторник, перенесли

Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, запланированное у Владимира Путина на вторник, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:41

2023-11-14T16:41

2023-11-14T16:42

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897660463_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_756e4b9198d5323eb843352a635f3986.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, запланированное у Владимира Путина на вторник, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки к зиме и "текущие вопросы". "По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести", - сказал Песков. Он добавил, что новые сроки проведения совещания будут сообщены дополнительно.

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика