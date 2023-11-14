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В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 14.11.2023
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Культура
 
15:12 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/solomin-1909382428.html
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 14.11.2023
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Ухудшений в состоянии здоровья народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина нет, оно остается стабильно тяжелым, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:12
2023-11-14T15:12
культура
юрий соломин
малый театр
театр
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ухудшений в состоянии здоровья народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина нет, оно остается стабильно тяжелым, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Ухудшений в состоянии здоровья Юрия Мефодьевича нет. Его состояние стабильно тяжелое", - сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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юрий соломин, малый театр, театр, москва
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Театр, Москва
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор театра Михайлова: состояние Юрия Соломина остается стабильно тяжелым

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРуководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ухудшений в состоянии здоровья народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина нет, оно остается стабильно тяжелым, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение.
«
"Ухудшений в состоянии здоровья Юрия Мефодьевича нет. Его состояние стабильно тяжелое", - сказала собеседница агентства.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
 
КультураЮрий СоломинМалый театрТеатрМосква
 
 
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