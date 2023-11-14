https://ria.ru/20231114/solomin-1909382428.html

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 14.11.2023

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Ухудшений в состоянии здоровья народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина нет, оно остается стабильно тяжелым, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:12

2023-11-14T15:12

2023-11-14T15:12

культура

юрий соломин

малый театр

театр

москва

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ухудшений в состоянии здоровья народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина нет, оно остается стабильно тяжелым, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Ухудшений в состоянии здоровья Юрия Мефодьевича нет. Его состояние стабильно тяжелое", - сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, малый театр, театр, москва