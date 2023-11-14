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Сочинский нацпарк частично закрыли из-за непогоды
Сочинский нацпарк частично закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 14.11.2023
Сочинский нацпарк частично закрыли из-за непогоды
Некоторые рекреационные объекты Сочинского национального парка и территории, расположенные рядом с ними, закрыты для посещения из-за дождей, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:17
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СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Некоторые рекреационные объекты Сочинского национального парка и территории, расположенные рядом с ними, закрыты для посещения из-за дождей, сообщили в пресс-службе нацпарка. Как информировали в ГУМЧС России по Краснодарскому краю, в регионе с 14 по 16 ноября пройдут сильные дожди с грозами, ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, рекреационный объект "Белые скалы", территория Нижне-Сочинского участкового лесничества в районе "Змейковских водопадов", а также территория Верхне-Сочинского участкового лесничества в районе рекреационных объектов "Ажек", "Ореховские водопады" и "Каскад водопадов" временно закрыты для посещения", – говорится в Telegram-канале парка. Сотрудники нацпарка рекомендуют отложить походы в лес, поскольку погода может ухудшится в любой момент. "Мы следим за ситуацией и будем информировать вас о любых изменениях. Время открытия данных объектов будет озвучено после улучшения погодных условий", – пояснили в сочинском нацпарке. Сочинский национальный парк был основан в 1983 году. Он расположен вдоль Черного моря, его общая площадь составляет 208 600 гектаров. В состав парка входят особо охраняемые зоны, ряд рекреационных знаковых объектов, пользующихся популярностью у туристов.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Сочи
Сочинский нацпарк частично закрыли из-за непогоды
Сочинский нацпарк временно закрыл некоторые объекты для посещения из-за непогоды