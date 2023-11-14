https://ria.ru/20231114/sobaki-1909271722.html

В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников

В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников - РИА Новости, 14.11.2023

В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T04:06

2023-11-14T04:06

2023-11-14T04:06

специальная военная операция на украине

северодонецк

украина

россия

нато

вооруженные силы рф

фбр

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США. "Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, - это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников", - рассказала собеседник агентства. Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности. "По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ – ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", - пояснила она. По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции. "Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области", - рассказала сотрудник спецслужб.

https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html

северодонецк

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северодонецк, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, фбр, сша, безопасность