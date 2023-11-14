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В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sobaki-1909271722.html
В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников
В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников - РИА Новости, 14.11.2023
В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников
Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:06
2023-11-14T04:06
специальная военная операция на украине
северодонецк
украина
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нато
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США. "Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, - это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников", - рассказала собеседник агентства. Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности. "По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ – ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", - пояснила она. По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции. "Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области", - рассказала сотрудник спецслужб.
https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html
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северодонецк, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, фбр, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы РФ, ФБР, США, Безопасность
В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников

Спецслужбы: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР.
Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США.
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"Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, - это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников", - рассказала собеседник агентства.
Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности.
"По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ – ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", - пояснила она.
По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции.
"Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области", - рассказала сотрудник спецслужб.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы РФФБРСШАБезопасность
 
 
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