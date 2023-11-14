В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников
Спецслужбы: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР.
Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США.
"Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, - это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников", - рассказала собеседник агентства.
Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности.
"По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ – ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", - пояснила она.
По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции.
"Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области", - рассказала сотрудник спецслужб.