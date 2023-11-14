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В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака - РИА Новости, 14.11.2023
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12:31 14.11.2023 (обновлено: 13:49 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sobaka-1909337111.html
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака - РИА Новости, 14.11.2023
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака
В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале директор... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:31
2023-11-14T13:49
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калининградский зоопарк
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КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова. "Потусив на прошлой неделе недалеко от парка Центрального, собака переместилась на улицу Зоологическую, а потом, судя по всему, решила, что лучше всего ей будет… в зоопарке", — написала она. Директор пояснила, что несколько дней назад местные жители сообщили о появлении на улицах города енота. На поверку животное оказалось енотовидной собакой. &quot;И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью&quot;, — добавила Соколова.Чем питается собака, неизвестно, но, по словам директора, на территории зоопарка находили голубиные перья. Охранники видят собаку на камерах и порой встречают на территории, но поймать не получается. Не помогла даже живоловушка с мясом, заключила Соколова.
https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html
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калининградский зоопарк, калининград
Хорошие новости, Калининградский зоопарк, Калининград
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака

В Калининградском зоопарке не могут поймать енотовидную собаку-нелегала

© Калининградский зоопарк/TelegramЕнотовидная собака в Калининградском зоопарке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Енотовидная собака в Калининградском зоопарке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
© Калининградский зоопарк/Telegram
Енотовидная собака в Калининградском зоопарке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова.
"Потусив на прошлой неделе недалеко от парка Центрального, собака переместилась на улицу Зоологическую, а потом, судя по всему, решила, что лучше всего ей будет… в зоопарке", — написала она.
Директор пояснила, что несколько дней назад местные жители сообщили о появлении на улицах города енота. На поверку животное оказалось енотовидной собакой.
«

"И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью", — добавила Соколова.

Чем питается собака, неизвестно, но, по словам директора, на территории зоопарка находили голубиные перья. Охранники видят собаку на камерах и порой встречают на территории, но поймать не получается. Не помогла даже живоловушка с мясом, заключила Соколова.
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