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В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака - РИА Новости, 14.11.2023
В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака
В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале директор... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:31
2023-11-14T12:31
2023-11-14T13:49
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КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова. "Потусив на прошлой неделе недалеко от парка Центрального, собака переместилась на улицу Зоологическую, а потом, судя по всему, решила, что лучше всего ей будет… в зоопарке", — написала она. Директор пояснила, что несколько дней назад местные жители сообщили о появлении на улицах города енота. На поверку животное оказалось енотовидной собакой. "И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью", — добавила Соколова.Чем питается собака, неизвестно, но, по словам директора, на территории зоопарка находили голубиные перья. Охранники видят собаку на камерах и порой встречают на территории, но поймать не получается. Не помогла даже живоловушка с мясом, заключила Соколова.
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В Калининградском зоопарке "нелегально" поселилась енотовидная собака
В Калининградском зоопарке не могут поймать енотовидную собаку-нелегала
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости.
В Калининградском зоопарке самовольно поселилась енотовидная собака, поймать ее пока не могут ни сотрудники, ни охрана, рассказала в Telegram-канале
директор учреждения Светлана Соколова.
"Потусив на прошлой неделе недалеко от парка Центрального, собака переместилась на улицу Зоологическую, а потом, судя по всему, решила, что лучше всего ей будет… в зоопарке", — написала она.
Директор пояснила, что несколько дней назад местные жители сообщили о появлении на улицах города енота. На поверку животное оказалось енотовидной собакой.
«
"И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днем (в какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью", — добавила Соколова.
Чем питается собака, неизвестно, но, по словам директора, на территории зоопарка находили голубиные перья. Охранники видят собаку на камерах и порой встречают на территории, но поймать не получается. Не помогла даже живоловушка с мясом, заключила Соколова.
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