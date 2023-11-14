https://ria.ru/20231114/snaryady-1909337256.html
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов
США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:32
2023-11-14T12:32
2023-11-14T12:32
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россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. По информации издания, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько скудны его запасы оружия. Отмечается, что США пытаются нарастить производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", - говорится в сообщении Economist. В США основной калибр ствольной артиллерии - 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.
https://ria.ru/20231113/vsu-1909143036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов
Economist: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов