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СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов - РИА Новости, 14.11.2023
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12:32 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/snaryady-1909337256.html
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов
США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:32
2023-11-14T12:32
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. По информации издания, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько скудны его запасы оружия. Отмечается, что США пытаются нарастить производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", - говорится в сообщении Economist. В США основной калибр ствольной артиллерии - 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов

Economist: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist.
По информации издания, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько скудны его запасы оружия. Отмечается, что США пытаются нарастить производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", - говорится в сообщении Economist.
В США основной калибр ствольной артиллерии - 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.
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