https://ria.ru/20231114/snaryady-1909337256.html

СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов

СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ: США даже в 2025 году не догонят Россию по производству снарядов

США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:32

2023-11-14T12:32

2023-11-14T12:32

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США даже в 2025 году, скорее всего, не смогут выпускать столько снарядов, сколько Россия выпустит в 2024 году, сообщает журнал Economist. По информации издания, конфликт на Украине напомнил Западу, насколько скудны его запасы оружия. Отмечается, что США пытаются нарастить производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году", - говорится в сообщении Economist. В США основной калибр ствольной артиллерии - 155 миллиметров, в России ему соответствует калибр 152 миллиметра.

https://ria.ru/20231113/vsu-1909143036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия