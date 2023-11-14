Рейтинг@Mail.ru
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 14.11.2023 (обновлено: 17:57 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/smi-1909427922.html
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
Американская газета Washington Post утверждает, что, несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:52
2023-11-14T17:57
в мире
сша
греция
оаэ
министерство обороны сша
россия
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская газета Washington Post утверждает, что, несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется российское сырье. Издание провело расследование, якобы выявившее, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал. "Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", - сказано в статье. США отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов после начала российской военной спецоперации на Украине. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций. В министерстве обороны США изданию сказали, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках.
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html
сша
греция
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, греция, оаэ, министерство обороны сша, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, США, Греция, ОАЭ, Министерство обороны США, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ

WP: несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из сырья РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская газета Washington Post утверждает, что, несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется российское сырье.
Издание провело расследование, якобы выявившее, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал.
«
"Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", - сказано в статье.
США отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов после начала российской военной спецоперации на Украине.
Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций.
В министерстве обороны США изданию сказали, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
13:43
 
В миреСШАГрецияОАЭМинистерство обороны СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала