https://ria.ru/20231114/smi-1909427922.html
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
Американская газета Washington Post утверждает, что, несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:52
2023-11-14T17:52
2023-11-14T17:57
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская газета Washington Post утверждает, что, несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется российское сырье. Издание провело расследование, якобы выявившее, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал. "Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", - сказано в статье. США отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов после начала российской военной спецоперации на Украине. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций. В министерстве обороны США изданию сказали, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках.
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в мире, сша, греция, оаэ, министерство обороны сша, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, США, Греция, ОАЭ, Министерство обороны США, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
WP: несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из сырья РФ