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В ФРГ фракция "левых" начнет самороспуск из-за Вагенкнехт, пишут СМИ
В ФРГ фракция "левых" начнет самороспуск из-за Вагенкнехт, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
В ФРГ фракция "левых" начнет самороспуск из-за Вагенкнехт, пишут СМИ
Фракция "Левых" в бундестаге приняла решение о самороспуске в декабре после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, сообщает агентство... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:53
2023-11-14T16:53
2023-11-14T17:05
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Фракция "Левых" в бундестаге приняла решение о самороспуске в декабре после ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в партии.По данным агентства, во вторник в ходе закрытого заседания партии было принято решение распустить фракцию к 6 декабрю этого года, поскольку после ухода ряда политиков в движение Вагенкнехт количество оставшихся депутатов в 28 мест было признано недостаточным.До внутрипартийного кризиса "Левые" располагали 38 местами в немецком парламенте, минимумом количества депутатских мест для поддержания фракции является 37.В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", создании нового движения и, в будущем, своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую партию готовы поддержать порядка 14% немцев.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908886038.html
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В ФРГ фракция "левых" начнет самороспуск из-за Вагенкнехт, пишут СМИ
СМИ: в ФРГ фракция левых приняла решение о самороспуске из-за Вагенкнехт