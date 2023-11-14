https://ria.ru/20231114/smi-1909342158.html

СМИ опубликовали фотографии из Белого дома, где нашли кокаин

СМИ опубликовали фотографии из Белого дома, где нашли кокаин - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ опубликовали фотографии из Белого дома, где нашли кокаин

Британская газета Daily Mail впервые обнародовала фотографии кокаина, найденного в начале июля в Белом доме. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:53

2023-11-14T12:53

2023-11-14T13:31

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Британская газета Daily Mail впервые обнародовала фотографии кокаина, найденного в начале июля в Белом доме. На фотографиях виден пакетик с белым порошком, лежащий в одной из ячеек шкафчика для хранения вещей. Как сообщил источник издания, шкафчики не закреплены за конкретным персоналом и гости могут выбрать ячейку, которой будут пользоваться, а затем взять ключ. Daily Mail отмечает, что ими пользуются посетители Западного крыла, а не Белого дома или администрации президента. По данным того же источника, наиболее вероятным владельцем наркотика был некто, пришедший на экскурсию. Как утверждает издание, полученные им документы также указывают на то, что в расследовании принимал участие заместитель директора ФБР Пол Эббейт. Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. Полиция 13 июля сообщила, что cекретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции. Газета New York Post в августе сообщала, что пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения семьи Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик.

https://ria.ru/20231114/prezident-1909265831.html

https://ria.ru/20231114/ssha-1909281326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, джо байден, фбр, наркотики