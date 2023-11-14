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Кравцов рассказал о разработке четырех новых словарей в России
Кравцов рассказал о разработке четырех новых словарей в России - РИА Новости, 14.11.2023
Кравцов рассказал о разработке четырех новых словарей в России
Работы по созданию четырёх новых словарей в России завершат к концу 2024 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:20
2023-11-14T13:20
2023-11-14T13:30
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Работы по созданию четырёх новых словарей в России завершат к концу 2024 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В настоящее время идёт подготовка четырёх наиболее значимых словарей: орфографического и орфоэпического, подготовку которых осуществляет Институт русского языка имени В. В. Виноградова, а также словари иностранных слов и, безусловно, толкового словаря, подготовку которых осуществляют Санкт-Петербургский государственный университет и Институт лингвистических исследований. Работы будут завершены к концу 2024 года", - сказал Кравцов в ходе парламентских слушаний на тему "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".По словам министра, в 2025 году данные словари будут внесены на рассмотрение комиссии русского языка, что также является "очень важным шагом для укрепления русского языка".
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о разработке четырех новых словарей в России
Кравцов: четыре новых словаря разработают к концу 2024 года