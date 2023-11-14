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В Югре бездомная собака укусила ребенка за лицо - РИА Новости, 14.11.2023
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10:16 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html
В Югре бездомная собака укусила ребенка за лицо
В Югре бездомная собака укусила ребенка за лицо - РИА Новости, 14.11.2023
В Югре бездомная собака укусила ребенка за лицо
Следователи начали проверку после того, как бездомная собака напала на ребенка и укусила его за лицо в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:16
2023-11-14T10:16
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
следственный комитет россии (ск рф)
ребенок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как бездомная собака напала на ребенка и укусила его за лицо в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram. "Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России… проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребенком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района. По имеющимся данным, собака бездомная, чипированная", - говорится в релизе. Сейчас укусившая ребенка собака отловлена. Чтобы установить, насколько тяжелый вред здоровью получила девочка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В администрации поселения добавили, что ребенок сама несколько раз подходила к собаке, чтобы ее погладить. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.
https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), ребенок
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Следственный комитет России (СК РФ), ребенок
В Югре бездомная собака укусила ребенка за лицо

СК: в Югре бездомная собака напала на ребенка и укусила его за лицо

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как бездомная собака напала на ребенка и укусила его за лицо в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram.
«
"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России… проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребенком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района. По имеющимся данным, собака бездомная, чипированная", - говорится в релизе.
Сейчас укусившая ребенка собака отловлена. Чтобы установить, насколько тяжелый вред здоровью получила девочка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В администрации поселения добавили, что ребенок сама несколько раз подходила к собаке, чтобы ее погладить. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации.
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ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округСургутский районСледственный комитет России (СК РФ)ребенок
 
 
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