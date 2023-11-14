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Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 14.11.2023

Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:14

2023-11-14T11:14

2023-11-14T11:14

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. В это же время в Таганском районном суде Москвы был назначен к рассмотрению протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление запрещённой информации), за который Google грозит третий оборотный штраф. Однако судья Марина Орлова отложила слушание на 23 ноября по просьбе представителя компании, не успевшего ознакомиться с материалами дела.

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