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Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 14.11.2023
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11:14 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/shtraf-1909314320.html
Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 14.11.2023
Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:14
2023-11-14T11:14
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технологии
москва
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. В это же время в Таганском районном суде Москвы был назначен к рассмотрению протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление запрещённой информации), за который Google грозит третий оборотный штраф. Однако судья Марина Орлова отложила слушание на 23 ноября по просьбе представителя компании, не успевшего ознакомиться с материалами дела.
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google, технологии, москва, россия
Google, Технологии, Москва, Россия
Суд оштрафовал Google за повторный отказ локализовать данные россиян

Google оштрафовали на 15 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
В это же время в Таганском районном суде Москвы был назначен к рассмотрению протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление запрещённой информации), за который Google грозит третий оборотный штраф. Однако судья Марина Орлова отложила слушание на 23 ноября по просьбе представителя компании, не успевшего ознакомиться с материалами дела.
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