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Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин - РИА Новости, 14.11.2023

Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы "Алиса" Гитарист Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, сообщили в официальном сообществе группы во "ВКонтакте". РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:02

2023-11-14T18:02

2023-11-14T18:38

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Один из основателей рок-группы "Алиса" Гитарист Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, сообщили в официальном сообществе группы во "ВКонтакте"."Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким", — говорится в публикации.Шаталин — советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.Шаталин принимал участие в записи таких известных альбомов группы "Алиса", как "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка".

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алиса, общество