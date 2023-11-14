https://ria.ru/20231114/schelkunchik-1909330791.html

Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"

Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика" - РИА Новости, 14.11.2023

Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что ГАБТ не сможет увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик" РИА Новости, 14.11.2023

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культура

большой театр

владимир урин

юрий григорович

новости культуры

щелкунчик

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что ГАБТ не сможет увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик" из-за физических возможностей артистов."В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета "Щелкунчик". Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты", - сказал Урин журналистам во вторник.Он отметил, что исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича - колоссальный труд. "Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик", - подчеркнул Урин.

https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

большой театр, владимир урин, юрий григорович, новости культуры, щелкунчик