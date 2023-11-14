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Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика" - РИА Новости, 14.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:13 14.11.2023 (обновлено: 12:26 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/schelkunchik-1909330791.html
Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"
Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика" - РИА Новости, 14.11.2023
Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что ГАБТ не сможет увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик" РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:13
2023-11-14T12:26
культура
большой театр
владимир урин
юрий григорович
новости культуры
щелкунчик
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что ГАБТ не сможет увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик" из-за физических возможностей артистов."В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета "Щелкунчик". Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты", - сказал Урин журналистам во вторник.Он отметил, что исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича - колоссальный труд. "Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик", - подчеркнул Урин.
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большой театр, владимир урин, юрий григорович, новости культуры, щелкунчик
Культура, Большой театр, Владимир Урин, Юрий Григорович, Новости культуры, Щелкунчик
Большой театр заявил, что не сможет увеличить число показов "Щелкунчика"

Урин: артисты Большого театра не смогут сыграть в "Щелкунчике" большее число раз

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин заявил, что ГАБТ не сможет увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик" из-за физических возможностей артистов.
"В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета "Щелкунчик". Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты", - сказал Урин журналистам во вторник.
Он отметил, что исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича - колоссальный труд. "Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик", - подчеркнул Урин.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
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КультураБольшой театрВладимир УринЮрий ГригоровичНовости культурыЩелкунчик
 
 
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