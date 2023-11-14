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Боррель подтвердил, что ЕС обсуждает санкции против ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
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19:59 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909459067.html
Боррель подтвердил, что ЕС обсуждает санкции против ХАМАС
Боррель подтвердил, что ЕС обсуждает санкции против ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
Боррель подтвердил, что ЕС обсуждает санкции против ХАМАС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС на заседании министров иностранных дел в понедельник обсуждали возможность введения санкций против... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:59
2023-11-14T19:59
в мире
брюссель
израиль
жозеп боррель
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС на заседании министров иностранных дел в понедельник обсуждали возможность введения санкций против палестинского движения ХАМАС, которое уже много лет признано в Евросоюзе террористической организацией, но "еще более важно" предотвратить финансирование этого движения. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такие персональные санкции возможно ввести "против конкретных лиц, лидеров". "Возможность введения санкций против ХАМАС обсуждалась министрами ЕС, но еще более важной задачей является препятствование финансированию ХАМАС", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. При этом Боррель признал, что ни на уровне ЕС, ни на уровне "Большой семерки" нет консенсуса по призыву к Израилю о прекращении огня в секторе Газа. При этом он напомнил, что все страны ЕС единогласно призвали к установлению гуманитарных пауз в Газе. Во вторник американский минфин сообщил о введении новых санкций против высокопоставленных функционеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС и механизмов иранского финансирования палестинских группировок.
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html
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в мире, брюссель, израиль, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Брюссель, Израиль, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель подтвердил, что ЕС обсуждает санкции против ХАМАС

Боррель подтвердил, что ЕС на заседании глав МИД обсуждает санкции против ХАМАС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС на заседании министров иностранных дел в понедельник обсуждали возможность введения санкций против палестинского движения ХАМАС, которое уже много лет признано в Евросоюзе террористической организацией, но "еще более важно" предотвратить финансирование этого движения.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такие персональные санкции возможно ввести "против конкретных лиц, лидеров".
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"Возможность введения санкций против ХАМАС обсуждалась министрами ЕС, но еще более важной задачей является препятствование финансированию ХАМАС", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом Боррель признал, что ни на уровне ЕС, ни на уровне "Большой семерки" нет консенсуса по призыву к Израилю о прекращении огня в секторе Газа. При этом он напомнил, что все страны ЕС единогласно призвали к установлению гуманитарных пауз в Газе.
Во вторник американский минфин сообщил о введении новых санкций против высокопоставленных функционеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС и механизмов иранского финансирования палестинских группировок.
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