Рейтинг@Mail.ru
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 14.11.2023 (обновлено: 14:33 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России - РИА Новости, 14.11.2023
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:43
2023-11-14T14:33
в мире
венгрия
россия
санкции в отношении россии
петер сийярто
алексей лихачев
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения (12-го пакета санкций - ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", - добавил он.По его словам, в Европе сейчас идут серьёзные дискуссии о ядерной энергии, а Евросоюз в этом отношении разделился на две части: есть "проядерная" коалиция, которую возглавляет Франция и куда входит Венгрия, и "антиядерная" коалиция."Видно, что все атаки на ядерную энергетику никоим образом не основываются на фактах, а только на идеологической основе", - подчеркнул глава венгерского МИД.
https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html
венгрия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, санкции в отношении россии, петер сийярто, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа
В мире, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Европа
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России

Сийярто: 12-й пакет санкций не содержит ограничений против атомной энергетики

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения (12-го пакета санкций - ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", - добавил он.
По его словам, в Европе сейчас идут серьёзные дискуссии о ядерной энергии, а Евросоюз в этом отношении разделился на две части: есть "проядерная" коалиция, которую возглавляет Франция и куда входит Венгрия, и "антиядерная" коалиция.
"Видно, что все атаки на ядерную энергетику никоим образом не основываются на фактах, а только на идеологической основе", - подчеркнул глава венгерского МИД.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС
28 октября, 09:11
 
В миреВенгрияРоссияСанкции в отношении РоссииПетер СийяртоАлексей ЛихачевЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала