https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html

Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России

Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России - РИА Новости, 14.11.2023

Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России

Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:43

2023-11-14T13:43

2023-11-14T14:33

в мире

венгрия

россия

санкции в отношении россии

петер сийярто

алексей лихачев

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg

ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения (12-го пакета санкций - ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", - добавил он.По его словам, в Европе сейчас идут серьёзные дискуссии о ядерной энергии, а Евросоюз в этом отношении разделился на две части: есть "проядерная" коалиция, которую возглавляет Франция и куда входит Венгрия, и "антиядерная" коалиция."Видно, что все атаки на ядерную энергетику никоим образом не основываются на фактах, а только на идеологической основе", - подчеркнул глава венгерского МИД.

https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html

венгрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, санкции в отношении россии, петер сийярто, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа