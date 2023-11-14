https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909356573.html
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России - РИА Новости, 14.11.2023
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:43
2023-11-14T13:43
2023-11-14T14:33
в мире
венгрия
россия
санкции в отношении россии
петер сийярто
алексей лихачев
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не содержит ограничений против атомной энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения (12-го пакета санкций - ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия... никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности", - добавил он.По его словам, в Европе сейчас идут серьёзные дискуссии о ядерной энергии, а Евросоюз в этом отношении разделился на две части: есть "проядерная" коалиция, которую возглавляет Франция и куда входит Венгрия, и "антиядерная" коалиция."Видно, что все атаки на ядерную энергетику никоим образом не основываются на фактах, а только на идеологической основе", - подчеркнул глава венгерского МИД.
https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html
венгрия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, санкции в отношении россии, петер сийярто, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа
В мире, Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Европа
Венгрия раскрыла подробности 12-го пакета санкций против России
Сийярто: 12-й пакет санкций не содержит ограничений против атомной энергетики