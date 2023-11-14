https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909332861.html

Власти США не прекращают санкционные устремления, заявили в Кремле

Власти США не прекращают санкционные устремления, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.11.2023

Власти США не прекращают санкционные устремления, заявили в Кремле

Американские власти не прекращают свои санкционные устремления, но Россия адаптируется под эти условия и действует исходя из своих интересов, заявил... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:19

2023-11-14T12:19

2023-11-14T12:39

дмитрий песков

санкции в отношении россии

в мире

министерство финансов сша

сша

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американские власти не прекращают свои санкционные устремления, но Россия адаптируется под эти условия и действует исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме, но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что Министерство финансов США направило управляющим компаниям запрос о сотне танкеров, которые могли перевозить российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

https://ria.ru/20231114/otstavanie-1909268744.html

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дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире, министерство финансов сша, сша