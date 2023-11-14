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В Кремле прокомментировали заявления Санду о России - РИА Новости, 14.11.2023
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12:18 14.11.2023 (обновлено: 18:12 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sandu-1909332588.html
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России - РИА Новости, 14.11.2023
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России
Президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в стране, где победу одержала не ее партия, заявил представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:18
2023-11-14T18:12
в мире
россия
молдавия
майя санду
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в стране, где победу одержала не ее партия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова молдавского лидера об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией."Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются в виду муниципальные выборы, где совсем не ее партия, собственно, получила победу", — сказал чиновник.По его словам, итоги голосования в Молдавии свидетельствуют об обратном: гражданам больше импонируют политические силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений со стороны руководства страны."Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией", — добавил Песков.Он также обратил внимание, что в Молдавии есть много сторонников развития сотрудничества с Москвой."Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали", — резюмировал представитель Кремля.В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров, членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В некоторых населенных пунктах 19 ноября состоится второй тур голосования.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) показала низкие результаты. В совокупности кандидатов от этой политсилы поддержали чуть более четверти избирателей. Из 36 районов и муниципиев страны представители ПДС выиграли выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем эта партия лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти Санду в 2020 году. Как отмечал Песков, Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали местные власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом.
https://ria.ru/20231113/moldaviya-1909097335.html
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в мире, россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России

Песков: Санду не учитывает итоги выборов в Молдавии, где ее партия проиграла

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в стране, где победу одержала не ее партия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова молдавского лидера об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией.
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"Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются в виду муниципальные выборы, где совсем не ее партия, собственно, получила победу", — сказал чиновник.
По его словам, итоги голосования в Молдавии свидетельствуют об обратном: гражданам больше импонируют политические силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений со стороны руководства страны.
"Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией", — добавил Песков.
Он также обратил внимание, что в Молдавии есть много сторонников развития сотрудничества с Москвой.
"Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали", — резюмировал представитель Кремля.
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В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров, членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В некоторых населенных пунктах 19 ноября состоится второй тур голосования.
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) показала низкие результаты. В совокупности кандидатов от этой политсилы поддержали чуть более четверти избирателей. Из 36 районов и муниципиев страны представители ПДС выиграли выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем эта партия лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти Санду в 2020 году. Как отмечал Песков, Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали местные власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом.
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