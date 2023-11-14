https://ria.ru/20231114/sandu-1909332588.html

В Кремле прокомментировали заявления Санду о России

В Кремле прокомментировали заявления Санду о России - РИА Новости, 14.11.2023

В Кремле прокомментировали заявления Санду о России

Президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в стране, где победу одержала не ее партия, заявил представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:18

2023-11-14T12:18

2023-11-14T18:12

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молдавия

майя санду

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в стране, где победу одержала не ее партия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова молдавского лидера об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией."Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются в виду муниципальные выборы, где совсем не ее партия, собственно, получила победу", — сказал чиновник.По его словам, итоги голосования в Молдавии свидетельствуют об обратном: гражданам больше импонируют политические силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений со стороны руководства страны."Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией", — добавил Песков.Он также обратил внимание, что в Молдавии есть много сторонников развития сотрудничества с Москвой."Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали", — резюмировал представитель Кремля.В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров, членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В некоторых населенных пунктах 19 ноября состоится второй тур голосования.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) показала низкие результаты. В совокупности кандидатов от этой политсилы поддержали чуть более четверти избирателей. Из 36 районов и муниципиев страны представители ПДС выиграли выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем эта партия лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти Санду в 2020 году. Как отмечал Песков, Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для России. В МИД призывали местные власти прекратить конфронтационную риторику. Там подчеркивали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом.

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https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков