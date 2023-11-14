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В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому - РИА Новости, 14.11.2023
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10:34 14.11.2023 (обновлено: 14:17 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html
В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому
В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому - РИА Новости, 14.11.2023
В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому
Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев — одна тысяча рублей, соответствующий проект... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:34
2023-11-14T14:17
общество
россия
мигранты
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев — одна тысяча рублей, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. &quot;Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации &lt;...&gt; — 1000 рублей&quot;, — говорится в документе.Речь идет о тестировании, пройти которое необходимо для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России".Нововведение предлагается внедрить с 1 сентября 2024 года.Согласно действующей норме для оформления документов, необходимых для проживания в России, иностранец должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для получения разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.
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общество, россия, мигранты, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Мигранты, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому

Минобрнауки: экзамен по русскому языку для мигрантов будет стоить тысячу рублей

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка
Учебники и пособия по изучению русского языка - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев — одна тысяча рублей, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«

"Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <...> — 1000 рублей", — говорится в документе.

Речь идет о тестировании, пройти которое необходимо для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России".
Нововведение предлагается внедрить с 1 сентября 2024 года.
Согласно действующей норме для оформления документов, необходимых для проживания в России, иностранец должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для получения разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.
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ОбществоРоссияМигрантыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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