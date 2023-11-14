https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html

В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому

В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому - РИА Новости, 14.11.2023

В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому

Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев — одна тысяча рублей, соответствующий проект... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:34

2023-11-14T10:34

2023-11-14T14:17

общество

россия

мигранты

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев — одна тысяча рублей, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <...> — 1000 рублей", — говорится в документе.Речь идет о тестировании, пройти которое необходимо для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России".Нововведение предлагается внедрить с 1 сентября 2024 года.Согласно действующей норме для оформления документов, необходимых для проживания в России, иностранец должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для получения разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231113/delo-1909256087.html

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общество, россия, мигранты, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)