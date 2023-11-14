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Специалисты ФЦМК Минздрава осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа
Специалисты ФЦМК Минздрава осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа - РИА Новости, 14.11.2023
Специалисты ФЦМК Минздрава осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели сегодня в Египте 98 человек, покинувших сектор Газа, включая 39 детей, их... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:55
2023-11-14T12:55
2023-11-14T13:09
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МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели сегодня в Египте 98 человек, покинувших сектор Газа, включая 39 детей, их состояние удовлетворительное, они допущены к полету, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины", - сказал Кузнецов журналистам.По его словам, страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка. "Состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное, к полету допущены. В полете их будут сопровождать медработники", - добавил он.Первая партия эвакуированных из Газы россиян в количестве 70 человек накануне вечером прилетела из Египта в "Домодедово".
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, В мире
Специалисты ФЦМК Минздрава осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа
В Минздраве назвали состояние 98 россиян, покинувших Газу, удовлетворительным
МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели сегодня в Египте 98 человек, покинувших сектор Газа, включая 39 детей, их состояние удовлетворительное, они допущены к полету, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до 3 лет, и две беременные женщины", - сказал Кузнецов журналистам.
По его словам, страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка. "Состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное, к полету допущены. В полете их будут сопровождать медработники", - добавил он.
Первая партия эвакуированных из Газы россиян в количестве 70 человек накануне вечером прилетела из Египта в "Домодедово".
Ближний Восток воевать не хочет — а придется