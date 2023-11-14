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Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:01 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия"
Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия"
Форум "Больше, чем путешествие" начал работу на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем примут участие полторы тысячи человек, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:01
2023-11-14T16:01
выставка-форум "россия"
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Форум "Больше, чем путешествие" начал работу на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем примут участие полторы тысячи человек, сообщила пресс-служба выставки. "На Международной выставке-форуме "Россия" 14 ноября начал работу Первый молодёжный туристический форум "Больше, чем путешествие". До 16 ноября в более чем 65 мероприятиях ключевого туристического события года примут участие 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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общество, россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия
Форум "Больше, чем путешествие" открылся на выставке "Россия"

Форум "Больше, чем путешествие" начал работу на выставке "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Форум "Больше, чем путешествие" начал работу на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем примут участие полторы тысячи человек, сообщила пресс-служба выставки.
«
"На Международной выставке-форуме "Россия" 14 ноября начал работу Первый молодёжный туристический форум "Больше, чем путешествие". До 16 ноября в более чем 65 мероприятиях ключевого туристического события года примут участие 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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