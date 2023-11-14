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Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России - РИА Новости, 14.11.2023
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14:00 14.11.2023
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Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России - РИА Новости, 14.11.2023
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что материнский капитал будет выплачиваться только... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
общество
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луганская народная республика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Отмечается, что жителям новых регионов России, среди которых среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. В случае принятия, закон может вступить в силу с с 1 января 2024.
https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России

ГД в первом чтении приняла проект о запрете маткапитала лицам без гражданства РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.
Отмечается, что жителям новых регионов России, среди которых среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
В случае принятия, закон может вступить в силу с с 1 января 2024.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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