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Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России - РИА Новости, 14.11.2023
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что материнский капитал будет выплачиваться только... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается, что материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Отмечается, что жителям новых регионов России, среди которых среди которых Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. В случае принятия, закон может вступить в силу с с 1 января 2024.
https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства России
ГД в первом чтении приняла проект о запрете маткапитала лицам без гражданства РФ