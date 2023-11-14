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В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке - РИА Новости, 14.11.2023
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14:48 14.11.2023 (обновлено: 15:04 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/retsidivist-1909374729.html
В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке
В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке
Рецидивист заметил на АЗС в Москве машину без номеров и признаков использования, после чего продал знакомым за 100 тысяч рублей, сказав, что документы внутри, а РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:48
2023-11-14T15:04
происшествия
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россия
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рецидивист заметил на АЗС в Москве машину без номеров и признаков использования, после чего продал знакомым за 100 тысяч рублей, сказав, что документы внутри, а ключи потеряны, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, 38-летний мужчина написал заявление в полицию о пропаже своей легковушки, которая была припаркована на улице Маршала Воробьёва. "Выяснилось, что в вечернее время злоумышленник, проходя мимо АЗС на улице Маршала Воробьёва, заметил машину отечественного производства без номеров и признаков использования. Он решил продать чужой транспорт знакомым за 100 тысяч рублей. При этом сообщил им, что документы находятся в салоне, а ключи потеряны", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что покупатели, ничего не заподозрив, согласились на покупку легковушки. Тогда злоумышленник разбил ломом стекло водительской двери и проник в салон машины, после чего её отбуксировали. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в значительном размере (пункт "в" части 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый - ранее судимый 50-летний житель Московской области - под подпиской о невыезде. Похищенный автомобиль возвращён владельцу.
https://ria.ru/20231031/avtobus-1906404789.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Авто
В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке

В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на АЗС без номеров

© ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как злоумышленники угоняют автомобиль с АЗС в Москве
Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как злоумышленники угоняют автомобиль с АЗС в Москве
© ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как злоумышленники угоняют автомобиль с АЗС в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рецидивист заметил на АЗС в Москве машину без номеров и признаков использования, после чего продал знакомым за 100 тысяч рублей, сказав, что документы внутри, а ключи потеряны, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, 38-летний мужчина написал заявление в полицию о пропаже своей легковушки, которая была припаркована на улице Маршала Воробьёва.
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"Выяснилось, что в вечернее время злоумышленник, проходя мимо АЗС на улице Маршала Воробьёва, заметил машину отечественного производства без номеров и признаков использования. Он решил продать чужой транспорт знакомым за 100 тысяч рублей. При этом сообщил им, что документы находятся в салоне, а ключи потеряны", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что покупатели, ничего не заподозрив, согласились на покупку легковушки. Тогда злоумышленник разбил ломом стекло водительской двери и проник в салон машины, после чего её отбуксировали. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.
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Возбуждено уголовное дело о краже в значительном размере (пункт "в" части 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый - ранее судимый 50-летний житель Московской области - под подпиской о невыезде.
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