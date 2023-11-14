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Пушилин рассказал о развитии инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 14.11.2023
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22:55 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/razvitie-1909480576.html
Пушилин рассказал о развитии инфраструктуры в ДНР
Пушилин рассказал о развитии инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 14.11.2023
Пушилин рассказал о развитии инфраструктуры в ДНР
Развитие строительства, торговли и энергетики в ДНР приведет к росту занятости и повышению уровня жизни населения, заявил РИА Новости глава республики Денис... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:55
2023-11-14T22:55
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
донбасс
ситуация в днр и лнр
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Развитие строительства, торговли и энергетики в ДНР приведет к росту занятости и повышению уровня жизни населения, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным, министр доложил о восстановлении объектов в новых регионах страны. Пушилин рассказал РИА Новости, что такое внимание со стороны руководства страны, помимо улучшения условий для жителей республики, имеет еще ряд значимых аспектов. "Во-первых, это увеличение экономического потенциала Донецкой Народной Республики. Это говорит о развитии таких отраслей, как строительство, торговля, энергетика, что, соответственно, приведет к росту занятости и повышению жизненного уровня населения", - сказал Пушилин. Во-вторых, отметил глава республики, это укрепление связей между регионами большой страны. "В большую стройку вовлечены строители из разных уголков России; они работают в Донбассе, что называется, с душой, как для себя", - пояснил он. Пушилин поблагодарил строителей, регионы-шефы, руководство страны и лично президента. "Это труд огромного количества людей, которые объединились ради возрождения Донбасса", - заключил он.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Пушилин рассказал о развитии инфраструктуры в ДНР

Пушилин: развитие ДНР приведет к росту занятости и повышению уровня жизни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Развитие строительства, торговли и энергетики в ДНР приведет к росту занятости и повышению уровня жизни населения, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным, министр доложил о восстановлении объектов в новых регионах страны.
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Пушилин рассказал РИА Новости, что такое внимание со стороны руководства страны, помимо улучшения условий для жителей республики, имеет еще ряд значимых аспектов.
"Во-первых, это увеличение экономического потенциала Донецкой Народной Республики. Это говорит о развитии таких отраслей, как строительство, торговля, энергетика, что, соответственно, приведет к росту занятости и повышению жизненного уровня населения", - сказал Пушилин.
Во-вторых, отметил глава республики, это укрепление связей между регионами большой страны. "В большую стройку вовлечены строители из разных уголков России; они работают в Донбассе, что называется, с душой, как для себя", - пояснил он.
Пушилин поблагодарил строителей, регионы-шефы, руководство страны и лично президента.
"Это труд огромного количества людей, которые объединились ради возрождения Донбасса", - заключил он.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
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