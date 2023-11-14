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В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США - РИА Новости, 14.11.2023
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20:17 14.11.2023 (обновлено: 20:44 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/rasizm-1909461040.html
В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США
В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США - РИА Новости, 14.11.2023
В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США
В США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация, сообщила по итогам визита в Штаты специальный докладчик ООН по современным формам расизма... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:17
2023-11-14T20:44
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. В США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация, сообщила по итогам визита в Штаты специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П.Спецдокладчик посетила ряд штатов и намерена представить доклад о своей поездке в июне 2024 года."В ходе моего визита было абсолютно очевидно, что многие продолжают сталкиваться с постоянным систематическим расизмом и расовой дискриминацией. Я слышала, что инициативы, которые осуществляет правительство, пока не вылились в значительные улучшения по опыту большинства отдельных лиц и не решают должным образом проблему превосходства белых, что лежит в основе дисбаланса во власти. Это подкрепляет современные формы расизма и расовой дискриминации", - сказала Ашвини К. П. на брифинге."Более того, я отмечаю с глубокой обеспокоенностью скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости", – добавила она.По ее словам, многие, с кем она встречалась в ходе поездки, "описывали необходимость бороться за все свои основополагающие права и то, как зачастую им приходилось сталкиваться с отпором"."США находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией... Эти проявления расизма оказывали влияние на людей, принадлежащих к расово маргинализированным группам, на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально", - приводятся в заявлении слова эксперта ООН. В ноябре в докладе о ситуации в США Комитета ООН по правам человека говорилось, что уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокожих чаще приговаривают к смертной казни и выносят им более суровые приговоры.
https://ria.ru/20231109/fashizm-1907858844.html
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в мире, сша, оон
В мире, США, ООН
В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США

УВКПЧ: эксперт ООН оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 ноя – РИА Новости. В США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация, сообщила по итогам визита в Штаты специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П.
Спецдокладчик посетила ряд штатов и намерена представить доклад о своей поездке в июне 2024 года.
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"В ходе моего визита было абсолютно очевидно, что многие продолжают сталкиваться с постоянным систематическим расизмом и расовой дискриминацией. Я слышала, что инициативы, которые осуществляет правительство, пока не вылились в значительные улучшения по опыту большинства отдельных лиц и не решают должным образом проблему превосходства белых, что лежит в основе дисбаланса во власти. Это подкрепляет современные формы расизма и расовой дискриминации", - сказала Ашвини К. П. на брифинге.
"Более того, я отмечаю с глубокой обеспокоенностью скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости", – добавила она.
По ее словам, многие, с кем она встречалась в ходе поездки, "описывали необходимость бороться за все свои основополагающие права и то, как зачастую им приходилось сталкиваться с отпором".
"США находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией... Эти проявления расизма оказывали влияние на людей, принадлежащих к расово маргинализированным группам, на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально", - приводятся в заявлении слова эксперта ООН.
В ноябре в докладе о ситуации в США Комитета ООН по правам человека говорилось, что уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокожих чаще приговаривают к смертной казни и выносят им более суровые приговоры.
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