https://ria.ru/20231114/pvo-1909387302.html

Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2023

Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:27

2023-11-14T15:27

2023-11-14T15:31

ростовская область

безопасность

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО", - написал он. Глава региона также призвал сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ростовская область, безопасность, василий голубев