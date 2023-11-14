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Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2023
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15:27 14.11.2023 (обновлено: 15:31 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pvo-1909387302.html
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2023
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:27
2023-11-14T15:31
ростовская область
безопасность
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО", - написал он. Глава региона также призвал сохранять спокойствие.
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

Голубев: система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО", - написал он. Глава региона также призвал сохранять спокойствие.
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
11 ноября, 14:06
 
Ростовская областьБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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