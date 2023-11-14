https://ria.ru/20231114/pvo-1909387302.html
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2023
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:27
2023-11-14T15:27
2023-11-14T15:31
ростовская область
безопасность
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО", - написал он. Глава региона также призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Голубев: система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО", - написал он. Глава региона также призвал сохранять спокойствие.
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