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Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:41
2023-11-14T08:41
2023-11-14T09:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
вооруженные силы украины
орловская область
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение ночи 14 ноября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, беспилотник сбили на северо-западе региона. Никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России дронами, которые перехватывают средства ПВО.
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безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Орловская область
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили четыре БПЛА ВСУ