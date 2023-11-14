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Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 14.11.2023 (обновлено: 09:55 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pvo-1909283457.html
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:41
2023-11-14T09:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
вооруженные силы украины
орловская область
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.&quot;В течение ночи 14 ноября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — указали в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, беспилотник сбили на северо-западе региона. Никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России дронами, которые перехватывают средства ПВО.
россия
брянская область
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безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Орловская область
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«

"В течение ночи 14 ноября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, беспилотник сбили на северо-западе региона. Никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.
Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России дронами, которые перехватывают средства ПВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныОрловская область
 
 
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