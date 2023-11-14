https://ria.ru/20231114/pvo-1909283457.html

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:41

2023-11-14T08:41

2023-11-14T09:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

вооруженные силы украины

орловская область

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В течение ночи 14 ноября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, беспилотник сбили на северо-западе региона. Никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России дронами, которые перехватывают средства ПВО.

россия

брянская область

орловская область

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2023

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безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы украины, орловская область