Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 14.11.2023 (обновлено: 18:32 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/putin-1909430441.html
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:58
2023-11-14T18:32
владимир путин
михаил мишустин
дальневосточный федеральный университет
правительство рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить их в проект "Геология: возрождение легенды", говорится в поручениях президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля."Разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить эти программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". Срок – 1 апреля 2024 г.", - говорится в сообщении.Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В сентябре глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что министерство подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, согласно которой планируется открытие около тысячи новых месторождений за счет 256 новых перспективных площадей к 2035 году.Ожидаемый эффект от реализации программы составит около 3 триллионов рублей, указывал министр. По его словам, программа позволит увеличить экспорт с Дальнего Востока и привлечь в него инвестиционные потоки.Козлов отмечал, что программа геологического изучения Дальнего Востока будет подразумевать разработку месторождений не только традиционного для российской экономики сырья, но и развитие новых направлений, таких как литий, вольфрам, редкоземельные металлы.
https://ria.ru/20231114/razvitie-1909434246.html
https://ria.ru/20230626/rosnedry-1880384106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, правительство рф, экономика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дальневосточный федеральный университет, Правительство РФ, Экономика
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО

Путин поручил разработать программы геологического изучения недр ДФО и СФО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить их в проект "Геология: возрождение легенды", говорится в поручениях президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля.
"Разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить эти программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". Срок – 1 апреля 2024 г.", - говорится в сообщении.
Вид на берег бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
18:08
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В сентябре глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что министерство подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, согласно которой планируется открытие около тысячи новых месторождений за счет 256 новых перспективных площадей к 2035 году.
Ожидаемый эффект от реализации программы составит около 3 триллионов рублей, указывал министр. По его словам, программа позволит увеличить экспорт с Дальнего Востока и привлечь в него инвестиционные потоки.
Козлов отмечал, что программа геологического изучения Дальнего Востока будет подразумевать разработку месторождений не только традиционного для российской экономики сырья, но и развитие новых направлений, таких как литий, вольфрам, редкоземельные металлы.
Геологи в таежном лесу Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Глава Роснедр рассказал об объемах геологоразведки в российских компаниях
26 июня, 05:35
 
Владимир ПутинМихаил МишустинДальневосточный федеральный университетПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала