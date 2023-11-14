https://ria.ru/20231114/putin-1909430441.html

Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО

Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:58

2023-11-14T17:58

2023-11-14T18:32

владимир путин

михаил мишустин

дальневосточный федеральный университет

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2024 года разработать программы геологического изучения недр Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить их в проект "Геология: возрождение легенды", говорится в поручениях президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля."Разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и включить эти программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". Срок – 1 апреля 2024 г.", - говорится в сообщении.Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В сентябре глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что министерство подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, согласно которой планируется открытие около тысячи новых месторождений за счет 256 новых перспективных площадей к 2035 году.Ожидаемый эффект от реализации программы составит около 3 триллионов рублей, указывал министр. По его словам, программа позволит увеличить экспорт с Дальнего Востока и привлечь в него инвестиционные потоки.Козлов отмечал, что программа геологического изучения Дальнего Востока будет подразумевать разработку месторождений не только традиционного для российской экономики сырья, но и развитие новых направлений, таких как литий, вольфрам, редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20231114/razvitie-1909434246.html

https://ria.ru/20230626/rosnedry-1880384106.html

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владимир путин, михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, правительство рф, экономика