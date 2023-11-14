https://ria.ru/20231114/putin-1909394188.html

Путин: почти семь миллионов человек улучшили жилищные условия в этом году

Путин: почти семь миллионов человек улучшили жилищные условия в этом году - РИА Новости, 14.11.2023

Путин: почти семь миллионов человек улучшили жилищные условия в этом году

Около семи миллионов россиян улучшили свои жилищные условия в этом году, сообщил Владимир Путин на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:53

2023-11-14T15:53

2023-11-14T16:50

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Около семи миллионов россиян улучшили свои жилищные условия в этом году, сообщил Владимир Путин на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным."У нас 2023 год, улучшили жилищные условия семь миллионов человек. Это 3,2 миллиона семей. Аварийного жилья мы расселили с вами <...> 1,8 (миллиона квадратных метров. — Прим. ред.). Это 104,4 тысячи человек", — сказал президент.Он добавил, что за этот же период в строй ввели 83,6 миллиона квадратных метров жилья.Файзуллин, в свою очередь, уточнил, что это данные на сегодняшний день, а к концу года отрасль вновь продемонстрирует рекордные показатели.Так, с января введено 49,7 миллиона квадратных метров в рамках индивидуального жилищного строительства и 33,9 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. По итогам года суммарно прогнозируется 104-105 миллионов квадратных метров.Как пояснил министр, такой результат был бы невозможен без государственной поддержки: "Это и ипотечные программы, это и градостроительный потенциал".Говоря о восстановлении объектов в новых регионах России, Файзуллин подчеркнул, что работа идет активно, в ней принимают участие гражданские подрядные организации. На сегодня восстановлено почти 8400 объектов — это многоквартирные дома, социальные, культурные объекты, школы, детские сады.

https://realty.ria.ru/20231109/ipoteka-1908415130.html

https://realty.ria.ru/20230705/rozhdaemost-1882290913.html

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владимир путин, общество, россия