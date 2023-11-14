Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин начнет переговоры c Зеленским с позиции силы
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (Москва. — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия", — сказал он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины были подписаны в 2015 году. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киевские власти так и не выполнили этот план. В феврале прошлого года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.
Тем не менее в декабре прошлого года Меркель признала, что "Минск" был лишь способом выиграть время для вооружения Украины, напомнил Макговерн.
Теперь российский лидер не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам, резюмировал экс-аналитик.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.