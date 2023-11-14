https://ria.ru/20231114/putin-1909382294.html

Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным

Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным - РИА Новости, 14.11.2023

Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:12

2023-11-14T15:12

2023-11-14T17:07

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украина

владимир путин

ангела меркель

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

рэй макговерн

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (Москва. — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия", — сказал он.По мнению эксперта, в ситуации с ДНР и ЛНР Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений.Тем не менее в декабре прошлого года Меркель признала, что "Минск" был лишь способом выиграть время для вооружения Украины, напомнил Макговерн.Теперь российский лидер не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам, резюмировал экс-аналитик.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, ангела меркель, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), рэй макговерн