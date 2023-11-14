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Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным - РИА Новости, 14.11.2023
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15:12 14.11.2023 (обновлено: 17:07 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/putin-1909382294.html
Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным
Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным - РИА Новости, 14.11.2023
Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным
Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:12
2023-11-14T17:07
в мире
россия
украина
владимир путин
ангела меркель
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
рэй макговерн
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (Москва. — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия", — сказал он.По мнению эксперта, в ситуации с ДНР и ЛНР Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений.Тем не менее в декабре прошлого года Меркель признала, что "Минск" был лишь способом выиграть время для вооружения Украины, напомнил Макговерн.Теперь российский лидер не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам, резюмировал экс-аналитик.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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в мире, россия, украина, владимир путин, ангела меркель, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), рэй макговерн
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Ангела Меркель, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Рэй Макговерн
Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин начнет переговоры c Зеленским с позиции силы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет вести переговоры с западными странами и Украиной как с равными, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (Москва. — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия", — сказал он.
По мнению эксперта, в ситуации с ДНР и ЛНР Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины были подписаны в 2015 году. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киевские власти так и не выполнили этот план. В феврале прошлого года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.

Тем не менее в декабре прошлого года Меркель признала, что "Минск" был лишь способом выиграть время для вооружения Украины, напомнил Макговерн.
Теперь российский лидер не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам, резюмировал экс-аналитик.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
16 октября, 07:36
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинАнгела МеркельВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Рэй Макговерн
 
 
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